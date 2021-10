Antwerp heeft zich zondagavond, tijdens de tiende speelronde van de Jupiler Pro League, tot nieuwe competitieleider gekroond. Het had een meer dan taaie klant aan een tienkoppig AA Gent, maar een lucky goal van Michael Frey volstond om de koppositie te grijpen met 20 punten op 30 en na een vijfde opeenvolgende zege in eigen land. Gent blijft achter op een veertiende plaats met 11 punten.

In de eerste helft had de Great Old zijn handen vol met de Buffalo's. Het haalde opgelucht adem toen het rustsignaal weerklonk en het zonder kleurscheuren de kleedkamers kon opzoeken. Een wederom sterk acterende Jean Butez hield de 0-0 stand op het bord. Na ruim een halfuur zag Gent zijn winstkansen evenwel een flinke knauw krijgen toen Giorgi Chakvetadze een rechtstreekse rode kaart onder de neus kreeg geduwd.

Antwerp zette de partij met een man meer naar zijn hand. Toch duurde het heel lang tot het verlossende doelpunt viel. Birger Verstraete borstelde een vrije schop op de lat en competitietopschutter Frey (78.) was er in de rebound als de kippen bij om via enkele Gent-verdedigers de bal in doel te werken. Het was alweer de twaalfde goal voor de Zwitserse topschutter.

Marko Lemajic liet in de laatste minuut van de reguliere speeltijd nog een wenkende kans op de gelijkmaker onbenut. Rood en wit kan later op de avond (21u) nog het gezelschap krijgen van Eupen of Genk op de eerste plaats. Zij vechten in een onderling duel in de Oostkantons uit wie dat wordt. Als de wedstrijd geen winnaar kent, gaan de jongens van Brian Priske als enige leider de interlandbreak in.

Eerder op de dag verkochten Seraing en hattrickheld Georges Mikautadze Zulte Waregem een 5-1 oplawaai en verdeelden Anderlecht en Club Brugge de buit met een 1-1 gelijkspel.

