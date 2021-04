De Kameroense spits draagt de aanval van Antwerp en zorgde zo, samen met coach Frank Vercauteren, voor een mooie Antwerpse maand maart.

Met een doelpunt tegen KV Kortrijk en nog eentje op het veld van Club Brugge ging Didier Lamkel Zé gewoon door op zijn elan sinds het begin van het jaar 2021. Twaalf basisplaatsen en tien doelpunten in alle competities zijn de balans tot nu toe sinds de komst van Frank Vercauteren op de bank van de Great Old. Met die statistieken gaat hij KRC Genk-aanvaller Junya Ito voor in de verkiezing van beste speler van maart, gekozen door de lezers en journalisten van Sport/Voetbalmagazine.

Met een 6 op 6 in maart, bezorgde de nummer 7 van de Bosuil ook de trofee van beste coach aan Vercauteren. Want zelfs zonder dat het spektakel er iedere keer aanwezig is, pakte Antwerp wel de volle buit in de twee wedstrijden vorige maand. Tegen KVK kwam Antwerp al snel met tien te staan en in het Jan Breydelstadion toonden ze zich als efficiënte opportunisten. Zo hebben de Antwerpenaren ook al bijna hun ticket voor play-off 1 beet.

Palmares speler van de maand Augustus 2020 : Raphaël Holzhauser (Beerschot) September 2020 : Kaveh Rezaei (Charleroi) Oktober 2020 : Xavier Mercier (OH Leuven) November 2020 : Theo Bongonda (KRC Genk) December 2020 : Noa Lang (Club Brugge) December 2020 : Noa Lang (Club Brugge) Februari 2021 : Gianni Bruno (Zulte Waregem) Maart 2021 : Didier Lamkel Zé (Antwerp)

Palmares coach van de maand Augustus 2020 : Karim Belhocine (Charleroi) September 2020 : Marc Brys (OH Leuven) Oktober 2020 : Marc Brys (OH Leuven) November 2020 : Hernan Losada (Beerschot) December 2020 : Philippe Clement (Club Brugge) Januari 2021 : Philippe Clement (Club Brugge) Februari 2021 : Alexander Blessin (KV Oostende) Maart 2021 : Frank Vercauteren (Antwerp)

Met een doelpunt tegen KV Kortrijk en nog eentje op het veld van Club Brugge ging Didier Lamkel Zé gewoon door op zijn elan sinds het begin van het jaar 2021. Twaalf basisplaatsen en tien doelpunten in alle competities zijn de balans tot nu toe sinds de komst van Frank Vercauteren op de bank van de Great Old. Met die statistieken gaat hij KRC Genk-aanvaller Junya Ito voor in de verkiezing van beste speler van maart, gekozen door de lezers en journalisten van Sport/Voetbalmagazine.Met een 6 op 6 in maart, bezorgde de nummer 7 van de Bosuil ook de trofee van beste coach aan Vercauteren. Want zelfs zonder dat het spektakel er iedere keer aanwezig is, pakte Antwerp wel de volle buit in de twee wedstrijden vorige maand. Tegen KVK kwam Antwerp al snel met tien te staan en in het Jan Breydelstadion toonden ze zich als efficiënte opportunisten. Zo hebben de Antwerpenaren ook al bijna hun ticket voor play-off 1 beet.