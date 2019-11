Club Brugge is zondagnamiddag op de slotspeeldag van de heenronde in de reguliere competitie tegen zijn eerste competitienederlaag van het seizoen gelopen. KV Mechelen bezorgde Standard de eerste thuisnederlaag van het seizoen.

In een kolkend Bosuil-stadion slaagde Antwerp erin een 0-1 achterstand na de rust om te zetten in een 2-1 zege op Club Brugge.

Net voor de pauze gingen de poppen aan het dansen in een volgepakt stadion. Scheidsrechter Bram Van Driessche moest de topper stilleggen omdat er te veel projectielen uit het thuisvak op het veld gegooid werden. Op televisiebeelden was te zien hoe de lijnrechter bekogeld werd met bierbekers, nadat de ref ten onrechte een overtreding tegen Ritchie De Laet had gefloten. In het tumult kreeg doelman Sinan Bolat ook nog geel, en dat deed de potjes bij de fans overkoken. Pas na een onderbreking van een tiental minuten kon er weer gevoetbald worden op de Bosuil.

Op het moment van de feiten stond het 0-1 voor de Bruggelingen, een treffer die op naam kwam van Siebe Schrijvers na een aanval uit het boekje. Na die openingstreffer van Schrijvers hadden de thuisfans zich ook al misdragen door het afsteken van vuurwerk.

Antwerp was echter minstens de evenknie van de competitieleider en werd na de rust beloond met een strafschoptreffer van topschutter Dieumerci Mbokani, die zelf de fout had uitgelokt. De VAR moest eraan te pas komen om de beelden te bekijken, maar ook in het busje werd er geoordeeld dat het een overtreding was. Even later zette Mbokani Club-doelman Simon Mignolet op het verkeerde been. Kort daarna snelde Didier Lamkel Zé op de Brugse rechterflank Odilon Kossounou voorbij en zijn voorzet belandde via de Brugse verdedigers en Mignolet in doel. Club drong nog wel aan, maar de thuisploeg kwam dichter bij de 3-1 dan de bezoekers bij de gelijkmaker.

KV Mechelen wint bij Standard

KV Mechelen heeft zondag op de vijftiende speeldag van de Jupiler Pro League Standard zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen bezorgd. KVM won in Luik met 1-2.

KV Mechelen kwam op het kwartier voor, toen Rob Schoofs (15.) enig mooi een vrije trap in de bovenhoek krulde. Standard moest nu komen, maar kon de Mechelse afweer niet uit verband spelen. Ook na de koffie vond de thuisploeg de opening niet. Aan de overzijde kwam De Camargo dicht bij de 0-2, maar de spits trof de lat.

Even later was het dan toch prijs, toen Igor De Camargo (65.) de bal van in de zestien onhoudbaar binnen knalde. Selim Amallah (86.) gaf Standard helemaal in het slot weer hoop, met de 1-2. Diezelfde Amallah leek in de extra tijd een punt thuis te houden, met de gelijkmaker. De middenvelder devieerde hierbij de bal echter met de hand, en de VAR keurde de treffer af. Die opdoffer kwam Standard niet meer te boven.

Standard profiteert niet van het verlies van leider Club Brugge en is derde met 27 punten. Club (33 ptn) voert de stand aan, voor AA Gent (28 ptn). Beide teams hebben een match minder op de teller. Mechelen heeft precies evenveel punten als Standard.