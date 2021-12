Antwerp heeft donderdag op de negentiende speeldag in de Jupiler Pro League de punten thuis gehouden tegen Eupen. De Great Old haalde het in een doelpuntenrijke wedstrijd met 4-2 en blijft in de tussenstand derde met 36 punten, zeven punten minder dan koploper Union. Eupen is negende.

Antwerp en Eupen begonnen nog afwachtend aan de partij op de Bosuil. De Great Old probeerde het met afstandschoten van Nainggolan en Gerkens, voor Eupen dreigde Prevljak. Het was Samatta die de partij in de 27e minuut openbrak. De Tanzaniaan kopte een voorzet van Benson knap voorbij Eupen-doelman Himmelmann, 1-0.

Antwerp kreeg vertrouwen en man-in-vorm Benson verdubbelde vijf minuten voor rust de voorsprong van de thuisploeg. De buitenspeler sneed naar binnen en vlamde de bal vervolgens hard tegen de touwen, 2-0. Eupen reageerde in de slotminuten van de eerste helft met de aansluitingstreffer. Keita schoot de bal vanuit het niets snoeihard tegen de netten, 2-1.

De supporters werden verwend en dat kreeg in de tweede helft meteen een vervolg. Nainggolan knalde Antwerp na drie minuten in de tweede periode met opnieuw een afstandschot op een 3-1 voorsprong. De partij verwaterde in het vervolg van de tweede helft. Antwerp leek de zege binnen te hebben, tot Prevljak twaalf minuten voor tijd toch nog eens Antwerp-doelman Butez vloerde, 3-2. Er kwam een spannend slot aan. Eupen probeerde te dreigen, maar Antwerp behield de controle. Verstraete zette vijf minuten in blessuretijd de kroon op het werk met de 4-2.

