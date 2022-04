Antwerp en Cercle Brugge hebben zaterdag op de 34e en laatste speeldag van de reguliere fase van de Jupiler Pro League de punten gedeeld. Het duel, zonder sportieve gevolgen voor het klassement, eindigde op 1-1.

Het duel in Antwerpen begon met een nieuw eerbetoon voor Miguel Van Damme, de doelman van Cercle die recent overleed na een jarenlange strijd tegen leukemie. Marc Overmars, de allerminst onbesproken nieuwe directeur voetbalzaken, zat in de tribune, maar kreeg in de eerste periode geen goals te zien op de Bosuil. In de tweede periode brak Antwerp wel vroeg de ban, via Michel-Ange Balikwisha (48.). Het stamnummer 1 rook bloed, maar Miyoshi en Nainggolan lieten de 2-0 liggen. Kevin Denkey (76.) maakte dan aan de overkant gelijk voor Cercle op een rebound op een vrije trap. Nadien bleven doelpunten uit. Antwerp was sinds vorige speeldag al zeker van een plaats in de top vier, die recht geeft op de Champions' play-offs. RAFC (63 punten) staat derde, Cercle (45 punten) tiende.