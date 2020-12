Antwerp en Club Brugge dienen allebei klacht in tegen onbekenden na racistische uitlatingen aan het adres van Faris Haroun op Twitter. Dat laten de clubs maandag weten.

De feiten vonden zondag plaats, na Antwerp-Club Brugge. Blauw-zwart won de topper bij de Great Old met 0-2. Haroun speelde de volledige wedstrijd. Na afloop deelde hij op Twitter een screenshot waarin hij racistisch wordt aangevallen.

Op hun websites veroordelen Antwerp en Club Brugge allebei 'de racistische uitingen tegen Faris Haroun op Twitter'. 'Deze racistische en discriminerende uitlatingen zijn ontoelaatbaar en op geen enkel moment goed te keuren. Racisme heeft geen plaats. Niet in of buiten het voetbal, niet in de tribunes en niet op sociale media', klinkt het.

Beide clubs zeggen met de klacht tegen onbekenden 'een sterk signaal de wereld te wilen insturen'. Volgens Club 'is een stadionverbod opportuun'.

'Laat dit ook een steun zijn voor iedereen die ooit met racisme te maken heeft gehad. De oproep #GeefRacismeDeRodeKaart kan niet luid genoeg klinken!', benadrukt Club Brugge. Antwerp sluit zijn bericht af met een gelijkaardige boodschap.

Pro League

Ook de Pro League veroordeelt het racisme. 'Dergelijke uitlatingen zijn onaanvaardbaar en kunnen niet meer zonder gevolg blijven', luidt het. 'De Pro League wil zijn volle steun uitspreken aan de kapitein van Antwerp en staat achter de klachten die de club en de speler zetten en juicht toe dat ook Club Brugge de uitlatingen duidelijk veroordeelt en mee klacht indient.'

'De Pro League werkte reeds een kader uit voor de sanctionering van discriminerende en racistische uitspraken in de stadions en werkte de voorbije maanden aan een soortgelijk kader rond racistische en discriminerende uitlatingen op social media. Wij zullen de contacten met de overheden, de Voetbalcel en Unia hierover nog intensifiëren opdat zo snel mogelijk concrete acties kunnen gebeuren. De Pro League kan niet aanvaarden dat haar spelers beledigd worden', gaat het verder.

'De Pro League is opgetogen met de solidaire reacties vanuit het voetbal en daarbuiten om Faris Haroun te steunen en zal de komende speeldag samen met alle clubs een duidelijk gebaar stellen. Racisme heeft geen plaats. Niet in of buiten het voetbal, niet in de tribunes en niet op social media', besluit het bericht. (Belga)

De feiten vonden zondag plaats, na Antwerp-Club Brugge. Blauw-zwart won de topper bij de Great Old met 0-2. Haroun speelde de volledige wedstrijd. Na afloop deelde hij op Twitter een screenshot waarin hij racistisch wordt aangevallen. Op hun websites veroordelen Antwerp en Club Brugge allebei 'de racistische uitingen tegen Faris Haroun op Twitter'. 'Deze racistische en discriminerende uitlatingen zijn ontoelaatbaar en op geen enkel moment goed te keuren. Racisme heeft geen plaats. Niet in of buiten het voetbal, niet in de tribunes en niet op sociale media', klinkt het. Beide clubs zeggen met de klacht tegen onbekenden 'een sterk signaal de wereld te wilen insturen'. Volgens Club 'is een stadionverbod opportuun'. 'Laat dit ook een steun zijn voor iedereen die ooit met racisme te maken heeft gehad. De oproep #GeefRacismeDeRodeKaart kan niet luid genoeg klinken!', benadrukt Club Brugge. Antwerp sluit zijn bericht af met een gelijkaardige boodschap.Ook de Pro League veroordeelt het racisme. 'Dergelijke uitlatingen zijn onaanvaardbaar en kunnen niet meer zonder gevolg blijven', luidt het. 'De Pro League wil zijn volle steun uitspreken aan de kapitein van Antwerp en staat achter de klachten die de club en de speler zetten en juicht toe dat ook Club Brugge de uitlatingen duidelijk veroordeelt en mee klacht indient.''De Pro League werkte reeds een kader uit voor de sanctionering van discriminerende en racistische uitspraken in de stadions en werkte de voorbije maanden aan een soortgelijk kader rond racistische en discriminerende uitlatingen op social media. Wij zullen de contacten met de overheden, de Voetbalcel en Unia hierover nog intensifiëren opdat zo snel mogelijk concrete acties kunnen gebeuren. De Pro League kan niet aanvaarden dat haar spelers beledigd worden', gaat het verder. 'De Pro League is opgetogen met de solidaire reacties vanuit het voetbal en daarbuiten om Faris Haroun te steunen en zal de komende speeldag samen met alle clubs een duidelijk gebaar stellen. Racisme heeft geen plaats. Niet in of buiten het voetbal, niet in de tribunes en niet op social media', besluit het bericht. (Belga)