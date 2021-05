Antwerp en Club Brugge zijn donderdag niet tot scoren gekomen op de derde speeldag van de Champions' Play-offs. Na een zeer slappe wedstrijd bleef het 0-0. Club Brugge behoudt als leider in de tussenstand zo vijf punten voorsprong op eerste achtervolger Racing Genk, dat woensdag 1-1 gelijkspeelde tegen Anderlecht. Antwerp blijft, naast Anderlecht, derde op acht punten.

De partij op de Bosuil begon meteen met een grote kans voor Club en Mats Rits. De middenvelder talmde echter te lang en weg was de mogelijkheid. In het vervolg van de eerste helft was er veel minder spektakel. Beide ploegen toonden veel wilskracht, maar wilden toch ook vooral een tegendoelpunt vermijden. Na bijna een halfuur was er toch nog eens een mogelijkheid voor de bezoekers. De Laet schatte een hoge bal fout in en gaf zo Vormer de vrije baan. De Brugse aanvoerder verzuimde te profiteren.

Na de rust

Antwerp was voor rust nergens, maar kwam wel het beste uit de kleedkamers. Mbokani had alle tijd om uit te halen, maar zijn schotje was veel te slap. Kossounou blokte de poging af. Weer had het vervolg van de helft weinig meer in petto. Er werd zeer slordig gevoetbald en de defensies kwamen niet in moeilijkheden. Vormer mikte voor Club nog naast. Ook de invalbeurt van Hans Vanaken, die zeer verrassend op de bank was gestart, leverde niets meer op. Het bleef 0-0. Zondag staan beide ploegen opnieuw tegenover elkaar in het Jan Breydelstadion.

