Vooruitblik naar de dit seizoen hervormde play-offs in het voetbal.

Antwerp en kersvers bekerwinnaar Racing Genk trappen vrijdag de dit seizoen hervormde play-offs op gang. De zogenaamde 'Champions' Play-off' bevat dit seizoen slechts vier ploegen. Leider Club Brugge speelt zondag de topper tegen Anderlecht.

Champions' play-offs

Met Antwerp en Genk staan vrijdag twee ploegen met een zeer verschillende voorbereiding tegenover elkaar.

Sinds de laatste wedstrijd in de reguliere competitie tussen beide ploegen, 3-2 in het voordeel van de Great Old, vierde optimisme hoogtij in Limburg. Genk won afgelopen zondag voor de vijfde keer de Beker van België door in de finale Standard te kloppen met 2-1 en kan bevrijd beginnen aan de race voor de tweede plaats.

Voor Antwerp zijn het twee woelige weken geweest. Het vertrek van Gouden Schoen Lior Refaelov volgend seizoen naar Anderlecht was een klap voor het stamnummer 1. En woensdag was er ook nog de ondervraging van sportief directeur Luciano D'Onofrio door de politie in een zaak rond mogelijke handel met voorkennis.

Refaelov is erbij Antwerp maakte donderdag bekend dat Lior Refaelov opneemt in de selectie voor de match tegen Genk. De club komt zo eindelijk met duidelijkheid. Mede omwille van de ongelukkige timing van de transfer was het de voorbije dagen niet duidelijk of Antwerp in de play-offs nog gebruik zou maken van de diensten van Refaelov. Coach Franky Vercauteren besliste donderdag op het persmoment niet uit te wijden over de kwestie. Eerder dit jaar werd Simen Jukleröd naar de B-kern verbannen door The Great Old omdat hij na de huidige voetbaljaargang de overstap maakt naar kersvers bekerwinnaar Racing Genk.

Club Brugge en Anderlecht kenden een veel rustigere aanloop naar het begin van de play-offs. Blauw-zwart lijkt de titel nauwelijks nog te kunnen ontglippen. De Bruggelingen beginnen de zes laatste wedstrijden met acht punten voorsprong op eerste achtervolger Antwerp. Anderlecht volgt als derde op negen punten, maar verloor al zeven wedstrijden niet meer. Bovendien won paars-wit eerder deze maand de topper in eigen huis tegen Club met 2-1.

Europe play-offs

Net onder de Champions' Play-offs bevinden zich dit seizoen de Europe play-offs, voor de nummers vijf tot en met acht van de reguliere competitie. De inzet van deze minicompetitie is een ticket voor de tweede voorronde van de nieuwe Conference League.

Oostende en Standard openen zaterdag de debatten. Beide teams kregen de voorbije weken een domper te verwerken. KVO streed tot de laatste speeldag voor PO1, maar moest het laatste ticket finaal aan Anderlecht laten. Standard ging zondag in de bekerfinale onderuit tegen Racing Genk en moet zijn seizoen redden met winst in PO2. Zondag is er nog Gent-KV Mechelen, een duel tussen twee teams die zich pas op de slotspeeldag in de top-8 wurmden. Beide ploegen maakten nog een doel van Europees voetbal en zullen ongetwijfeld voluit gaan.

Barrageduels

Tot slot starten Seraing en Waasland-Beveren aan hun barrageduels. De Luikenaars, die als tweede eindigden in 1B, openen zaterdag in eigen huis. Waasland-Beveren, de voorlaatste in 1A, speelt volgende week zaterdag de terugwedstrijd op de Freethiel.

Lees het Dossier Play-offs in Sport/Voetbalmagazine van 28 april.

