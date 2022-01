Na een hectische heropstart, waarbij slechts zes wedstrijden van de tien zijn doorgegaan, hebben we een eerste team of the week van 2022 samengesteld. Wie waren de beste 11 spelers van het weekend?

Lees een korte analyse onder de Instagrampost.

Jean Butez (Antwerp)

Een nieuwe cleen sheat voor de Antwerpgoalie tegen een aanvallend erg zwak Charleroi. Maar de Fransman was wel attent wanneer het moest en altijd precies in de heropbouw.

Jesper Daland (Cercle)

De solide Noorse verdediger liet alleen wat kruimels over voor de Panda's van KAS Eupen.

Jack Hendry (Club Brugge)

Had de aanval van STVV enige hoop op een goal, dan werd die vakkundig de kop ingedrukt door de Schotse verdediger van Club, die het spel buitengewoon kon lezen dit weekend.

Jhon Lucumi (KRC Genk)

De linksvoetige verdediger van de Limburgers zorgt dat de bal steeds rond gaat en, als het moet, stuurt hij ze ook eens diep. En dat alles in uiterste concentratie.

© Belga Image

Junya Ito (KRC Genk)

Eerst assistgever en dan zelf de doelpuntenmaker, het is bijna de wekelijkse routine van het nummer 7 van KRC Genk. Ook dit weekend was het weer geval tegen rode lantaarn Beerschot.

Patrik Hrosovsky (KRC Genk)

De Tsjech opende met zijn vijfde treffer van het seizoen, nota bene met het hoofd, de score tegen Beerschot. Daarmee zit hij al bijna aan het dubbele van zijn doelpuntenaantal van de voorbije twee jaar samen. Dat hadden we niet meer zien aankomen, Patrik.

Ruud Vormer (Club Brugge)

Omgetoverd tot de Nederlandse en gladgestreken versie van Andrea Pirlo door zijn nieuwe coach, bediende de patron zijn medespelers als vanouds met perfecte passes.

© Belga Image

Michel-Ange Balikwisha (Antwerp)

Op de punt van Brian Priskes diamant was de voormalige Standardspeler net zo verpletterend op het Bosuil-gazon als in op Sclessin. Twee assists waren het gevolg.

Dylan Mbayo (KV Kortrijk)

Scoren tegen je ex-club, is altijd sterk. Dat twee keer doen en je tegenstanders degraderen tot tuinkabouters, is indrukwekkend en levert je een plaats op in het team van de week.

Michael Frey (Antwerp)

Zelfs in de kleedkamer is niet iedereen even overtuigd van zijn kwaliteiten. Maar Frey laat het opnieuw op het veld zien. Opnieuw twee tegen Charleroi waardoor de teller nu op 17 staat dit seizoen.

© Belga Image

Joshua Zirkzee (Anderlecht)

Een geniale assist voor Yari Verschaeren en een indrukwekkende technische superioriteit: Zirkzee wil zich de laatste weken opnieuw op ieder moment laten zien.

