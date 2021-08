Met het terughalen van Radja Nainggolan (33) onderstreept Antwerp zijn ambities. Alle talent op één lijn krijgen is een serieuze opdracht voor coach Brian Priske, die volgende week voor een eerste van twee Europese opdrachten staat om door te stoten naar de groepsfase van de Europa League.

Aan het stilaan lange lijstje nieuwkomers bij Antwerp wordt vandaag een parel toegevoegd: Radja Nainggolan, de 33-jarige ex-Rode Duivel. Toen Inter eerder deze week zijn contract ontbond, werd het in één keer zeer druk rond de Rode Duivel: Cagliari, Torino, Besiktas, Antwerp,... Ze stonden te dringen om de stuwende middenvelder binnen te halen.Uiteindelijk deed Antwerp het beste bod. Tot grote frustratie van het Sardijnse Cagliari, dat van een verlengd verblijf van de speler - Inter leende hem na Nieuwjaar al uit aan de ploeg - een prioriteit had gemaakt. Het contract lag klaar, maar de centen ontbraken. Cagliari, dat zich vorig seizoen maar net redde, heeft het financieel niet breed. Het rekende vooral op emotie - Sardinië is de tweede thuis van Nainggolan - maar van emoties alleen kan een mens niet leven. De middenvelder wilde zijn economische eisen wel milderen, maar vervolgens struikelden de onderhandelingen over de duur van de overeenkomst.En dus werd het écht terug naar huis, naar Antwerpen, zijn geboortestad. Na zeventien jaar Italië zal het wennen zijn.In Sport/Voetbalmagazine van deze week legt Brian Priske, de coach van de Great Old, uitgebreid zijn visie op voetbal toe. Over de grond spelen maakt daar deel van uit, een lange bal door de lucht - een veel gebruikt wapen met een spits als Dieumerci Mbokani de voorbije seizoen - is voor de Deen te veel een fiftyfifty-situatie. En dus geen voorkeursaanpak.Een tweede ijkpunt moet het opjagen van de tegenstander worden eens de bal verloren is. De tegenstander mag nooit op adem komen, is het devies. In die optiek leek een kuitenbijter als Birger Verstraete al goed te passen. Nu komt daar centrocampista Nainggolan bij als nog beter alternatief/complement. Tactisch sterk, gepokt en gemazeld na meer dan een decennium aan de top bij Cagliari, AS Roma en Inter. Gewoon om te winnen, ook al zo'n cultuur waar ze bij de Great Old naar streven. Met Ritchie De Laet klaar om de kleedkamer in handen te nemen, want in het verleden vaak aanvoerder van zijn teams.Nainggolan, de beide Verstraetes, De Sart, Haroun, en dan kijken we nog naast Gerkens en Miyoshi: het wordt keuzestress voor Priske en een zoektocht naar balans op het middenveld. Nu, Nainggolan kan diverse posities aan, zowel aanvallend als verdedigend. Het valt te hopen dat de beide duels tegen Nicosia goed aflopen, zodat er dit najaar weer Europa Leaguevoetbal is te zien op de Bosuil. En ze elkaar straks de nek niet moeten afbijten om aan speelminuten te geraken.En zo presenteert deze club elke zomer weer een grote naam aan zijn likkebaardende fans, om enthousiasme los te maken in de jacht op play-off 1 en een titel. Vaak zijn die blikvangers krijgers, ze letten er op hun DNA. In 2017 kwam Jelle van Damme, in 2018 Dieumerci Mbokani en Lior Refaelov, in 2019 Ritchie De Laet en Steven Defour, in 2020 Jordan Lukaku. Van Damme had het lastig, Defour (lichamelijk geteisterd) en Lukaku ook. De anderen bleken een schot in de roos: Mbokani was een voorhoede op zich, De Laet imponeerde achterin en Refaelov werd in Antwerpen Gouden Schoen. Nainggolan heeft alles om zich in dat laatste rijtje te plaatsen. Zeker, er is de leeftijd (33), maar de voorbije seizoenen bleef de lichamelijke hinder beperkt tot wat spierletsels. Geen structurele schade zoals bij Van Damme of Defour.In de eerste zomer zonder Luciano D'Onofrio aan het sportieve stuur valt ook dit op: ze zijn er vroeger klaar dan anders en er werd stevig geïnvesteerd. De voorbije zomer werd méér uitgegeven (aan transfersommen, we hebben het niet over lonen) dan in vier jaar D'Onofrio samen. Dat verhoogt de ambitie, maar ook de druk. Antwerp meent het. Maar dat wisten we al voor de komst van Nainggolan.