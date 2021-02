Op de 27e speeldag in de Jupiler Pro League speelden Antwerp en Sint-Truiden zondagavond 0-0 gelijk. In de stand volgt Antwerp nu op twaalf punten van Club Brugge, dat maandag nog Oud-Heverlee Leuven partij geeft en bovendien een inhaalwedstrijd tegen Charleroi te goed heeft.

Het duel tussen Antwerp en Sint-Truiden leverde weinig spektakel op. Ook de terugkeer van Dieumerci Mbokani, die twintig minuten voor tijd Gouden Schoen Lior Refaelov kwam vervangen, bracht daar geen verandering in.

Dimitri Lavalée deed wel één keer de netten trillen voor STVV, maar zijn doelpunt werd afgekeurd: er was al gefloten voor een fout op Abdoulaye Seck.

Ondanks het puntenverlies verstevigt Antwerp zijn tweede plaats. Het heeft nu vijf punten voor op Racing Genk, dat een 1-2 nederlaag leed tegen Beerschot, en op Oud-Heverlee Leuven, dat 1-1 gelijkspeelde in Eupen. RSC Anderlecht, vijfde op zes punten van Antwerp, leed een 0-2 nederlaag tegen Kortrijk en liet dus ook de kans liggen om dichter te komen.

