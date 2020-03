Als allerlaatste ploeg heeft ook Antwerp zich nu achter het nieuwe tv-contract met Eleven Sports geschaard. Zo is de deal met de sportzender nu eindelijk rond.

Het heeft een tijdje geduurd maar nu zijn uiteindelijk toch alle 24 Belgische profclubs het eens geraakt over de verkoop van de televisierechten aan Eleven Sports. Vorige maand waren 22 clubs al akkoord gegaan. Enkel KAA Gent en Antwerp leken daar geen supporter van te zijn. Antwerp zou als niet-G5-club namelijk een aanzienlijk lager bedrag krijgen dan de andere vijf clubs, terwijl The Great Old wel bij de meeste supporters heeft en ook garant staat voor een aanzienlijk deel van de abonnementenverkoop voor de sportzenders van Telenet en Proximus. Het wou dus heel graag mee aan de grote tafel eten.

De motieven van KAA Gent waren niet meteen duidelijk. De kampioen van 2015 wou ofwel meer geld dan ze nu al kregen ofwel een statement maken tegen Eleven Sports, omdat Play Sports (de sportzender van Telenet) de sponsor is. Zij gingen echter wel al enkele weken overstag.

En nu doet dus ook Antwerp dat. Waarom het stamnummer 1 die ommeslag maakt, is evenwel nog niet duidelijk. Blijkbaar zou Antwerp een groter deel krijgen dan het aanvankelijk kreeg.

