Antwerp heeft maandag een 2-0 nederlaag geleden bij Oud-Heverlee Leuven in de afsluiter van de 28e speeldag in de Jupiler Pro League. Xavier Mercier (25.) en Musa Tamari (29.) serveerden twee mooie doelpunten.

Na de nederlaag van The Great Old is Club Brugge, dat dit weekend niet in actie kwam, al zeker van de eerste plaats na de reguliere competitie en het bijhorende Europees ticket.

In de 25e minuut gaf Mercier Antwerp-doelman De Wolf het nakijken met een knappe vrije trap in de kruising. Amper vier minuten later stond het al 2-0. Tamari krulde van buiten het strafschopgebied het leer heerlijk in dezelfde linkerbovenhoek.

Antwerp probeerde te reageren via Refaelov en De Pauw, maar zij konden de netten niet doen trillen. Antwerp-coach Frank Vercauteren zag dat zijn ex-club ook na de pauze in defensief opzicht moeilijk in verlegenheid kon gebracht worden. In de 70e minuut gooide hij Dieumerci Mbokani in de strijd. Op voorzet van Jordan Lukaku zette Gouden Schoen Refaelov OHL-doelman Romo aan het werk. Mbokani bracht Lamkel Zé even later alleen voor Romo, maar die liet het liggen.

Met nog vijf speeldagen voor de boeg voelt nummer twee Antwerp (48 punten) de hete adem in de nek van KRC Genk (46), KV Oostende (46) en Anderlecht (45). Leider Club Brugge heeft 63 punten en twee matchen minder gespeeld, de leider kan in de reguliere competitie niet meer ingehaald worden door Antwerp. De zondag voorziene uitmatch van blauw-zwart tegen AA Gent werd uitgesteld vanwege meer dan zeven met het coronavirus besmette spelers bij de Bruggelingen.

OH Leuven klimt met 43 punten naar de zevende plaats. Het team van Marc Brys is slechts drie punten verwijderd van de top vier en een stek in Play-off I.

