Een dezer dagen komt er een update rond de verdere verbouwingen op de Bosuil. Achter de schermen wordt ook gewerkt aan de sportieve vernieuwing, met Laszlo Bölöni als constante.

Antwerp doet het beter dan verwacht bij zijn debuut in de play-offs, maar van euforie is (nog) geen sprake: 'Als we de komende drie wedstrijden nul op negen halen, zit je met een ander verhaal', aldus general secretary and sportsSven Jaecques. 'Het doel blijft een Europees ticket halen en we zijn goed op weg, met steeds aantrekkelijker voetbal.'

