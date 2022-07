Antwerp gaf donderdag in de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Conference League partij aan het Kosovaarse Drita. Het werd 0-0 in het Bosuilstadion.

Rode Duivel Toby Alderweireld werd door coach Mark van Bommel meteen aangeduid als kapitein en startte achterin. Antwerp kwam in eigen huis niet tot scoren toe. Gerkens had in de toegevoegde tijd nog de grootste kans tot scoren, maar kopte op de doelman van de Kosovaren.

Op 28 juli reist 'The Great Old' naar Kosovo voor de terugwedstrijd. Tegenstander Drita was al warmgedraaid. De Kosovaarse vicekampioen schakelde in de eerste voorronde van de Conference League het Finse Inter Turku uit. De heenmatch in Finland werd nog met 1-0 verloren, maar in eigen huis wonnen de Kosovaren met 3-0.

Bij winst treft Antwerp in de derde voorronde van de Conference League een Noord-Europese tegenstander. Het stamnummer 1 ontmoet dan de winnaar van de confrontatie tussen het Finse SJK Seinäjoki en het Noorse Lillestrøm.

Rode Duivel Toby Alderweireld werd door coach Mark van Bommel meteen aangeduid als kapitein en startte achterin. Antwerp kwam in eigen huis niet tot scoren toe. Gerkens had in de toegevoegde tijd nog de grootste kans tot scoren, maar kopte op de doelman van de Kosovaren. Op 28 juli reist 'The Great Old' naar Kosovo voor de terugwedstrijd. Tegenstander Drita was al warmgedraaid. De Kosovaarse vicekampioen schakelde in de eerste voorronde van de Conference League het Finse Inter Turku uit. De heenmatch in Finland werd nog met 1-0 verloren, maar in eigen huis wonnen de Kosovaren met 3-0. Bij winst treft Antwerp in de derde voorronde van de Conference League een Noord-Europese tegenstander. Het stamnummer 1 ontmoet dan de winnaar van de confrontatie tussen het Finse SJK Seinäjoki en het Noorse Lillestrøm.