In de openingswedstrijd van de 24e speeldag in de Jupiler Pro League is Antwerp dinsdagavond in eigen huis niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen Sint-Truiden.

In een wedstrijd zonder al te veel animo en kansen opende belofteninternational Michel Ange Balikwisha voor de thuisploeg de score na 32 minuten. The Great Old dommelde echter in en zag de Japanner Taichi Hara na 53 minuten de gelijkmaker scoren. Voor stamnummer één is dit het eerste puntenverlies van 2022, na eerdere zeges tegen Charleroi en KV Oostende.

Met zeven op negen en 44 punten komen ze naast landskampioen Club Brugge op een gedeelde tweede plaats, op negen punten van leider Union. STVV hangt met 28 punten in de middenmoot.

Club en Union staan donderdagavond nog tegenover elkaar, in de kraker van de speeldag. Het wordt een topper op het scherp van de snee, nu de kloof tussen de verrassende leider uit Brussel en de West-Vlamingen is opgelopen tot negen punten. Club Brugge was op bezoek bij Standard Luik de betere ploeg, maar incasseerde alweer twee doelpunten, waardoor het niet verder kwam dan een 2-2 gelijkspel, het eerste puntenverlies onder kersvers coach Alfred Schreuder. Union haalde het na een waanzinnige slotfase met 2-1 van Racing Genk, waardoor de eerste achtervolger uit Brugge intussen op negen punten staat, een verschil dat donderdag kan oplopen tot twaalf punten.

Club doet er dan ook best aan de drie punten thuis te houden. Er zijn weliswaar nog elf speeldagen te gaan in de reguliere competitie en voor de start van de Champions' Play-off worden de punten in twee gedeeld, met vervolgens nog eens zes speeldagen, maar nieuw puntenverlies zou de bezorgdheid in de Brugse bestuurskamer alleen maar doen toenemen.

Met intussen 17 punten meer dan nummer vijf AA Gent, kan Union de Champions' Play-off nog moeilijk mislopen, ook al oogt het programma de komende weken bijzonder zwaar, met na Genk en Club ook nog toppers tegen Anderlecht en Antwerp. Union is echter al sinds 26 november ongeslagen, toen werd er in eigen huis verrassend met 1-3 verloren van OHL. Sindsdien werd er in zeven duels zes keer gewonnen.

In een wedstrijd zonder al te veel animo en kansen opende belofteninternational Michel Ange Balikwisha voor de thuisploeg de score na 32 minuten. The Great Old dommelde echter in en zag de Japanner Taichi Hara na 53 minuten de gelijkmaker scoren. Voor stamnummer één is dit het eerste puntenverlies van 2022, na eerdere zeges tegen Charleroi en KV Oostende. Met zeven op negen en 44 punten komen ze naast landskampioen Club Brugge op een gedeelde tweede plaats, op negen punten van leider Union. STVV hangt met 28 punten in de middenmoot. Club en Union staan donderdagavond nog tegenover elkaar, in de kraker van de speeldag. Het wordt een topper op het scherp van de snee, nu de kloof tussen de verrassende leider uit Brussel en de West-Vlamingen is opgelopen tot negen punten. Club Brugge was op bezoek bij Standard Luik de betere ploeg, maar incasseerde alweer twee doelpunten, waardoor het niet verder kwam dan een 2-2 gelijkspel, het eerste puntenverlies onder kersvers coach Alfred Schreuder. Union haalde het na een waanzinnige slotfase met 2-1 van Racing Genk, waardoor de eerste achtervolger uit Brugge intussen op negen punten staat, een verschil dat donderdag kan oplopen tot twaalf punten. Club doet er dan ook best aan de drie punten thuis te houden. Er zijn weliswaar nog elf speeldagen te gaan in de reguliere competitie en voor de start van de Champions' Play-off worden de punten in twee gedeeld, met vervolgens nog eens zes speeldagen, maar nieuw puntenverlies zou de bezorgdheid in de Brugse bestuurskamer alleen maar doen toenemen. Met intussen 17 punten meer dan nummer vijf AA Gent, kan Union de Champions' Play-off nog moeilijk mislopen, ook al oogt het programma de komende weken bijzonder zwaar, met na Genk en Club ook nog toppers tegen Anderlecht en Antwerp. Union is echter al sinds 26 november ongeslagen, toen werd er in eigen huis verrassend met 1-3 verloren van OHL. Sindsdien werd er in zeven duels zes keer gewonnen.