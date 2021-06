Antwerp heeft met centrale verdediger Björn Engels (26) een opvallende inkomende transfer gerealiseerd. De voormalige speler van Club Brugge komt over van Aston Villa en zal, na het afleggen van de medische tests, een contract tot 2026 ondertekenen bij de Great Old.

Engels ruilde in de zomer van 2019 het Franse Stade Reims voor Aston Villa. Zijn droomtransfer naar de Premier League draaide echter uit op een teleurstelling. Zijn eerste seizoen bij de Villans begon hij als basisspeler, maar onder meer vanwege blessureleed belandde Engels op het achterplan. Afgelopen seizoen speelde hij geen minuut. In totaal trad hij in 19 wedstrijden aan voor Aston Villa.

Blessures, blessures

Bij Antwerp wil Engels zijn carrière herlanceren. Engels genoot zijn jeugdopleiding bij Club Brugge en debuteerde in augustus 2013 in de hoofdmacht. In die bewuste competitiewedstrijd tegen KV Oostende scoorde de kopbalsterke verdediger meteen voor blauw-zwart. Engels groeide uit tot een van de sterkhouders in de defensie, maar door een knieblessure kon hij de twee seizoenen daarop niet bevestigen. In zijn vierde jaar in Brugse loondienst kwam Engels opnieuw boven water, maar opnieuw gooide een blessure, aan de schouder, roet in het eten. In vier seizoenen speelde Engels 80 wedstrijden voor Club Brugge in de Jupiler Pro League.

Na zijn periode bij de Bruggelingen koos de verdediger in de zomer van 2017 voor een weinig succesvol avontuur in Griekenland bij Olympiakos.

