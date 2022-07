Rode Duivel Toby Alderweireld speelt hoogstwaarschijnlijk volgend seizoen in de Belgische eerste klasse, voor Antwerp. Dat maakte de stamnummer 1 maandagmiddag bekend op haar website. De drie partijen, Antwerp, het Qatarese Al-Duhail waar de Rode Duivel nu speelt, en Alderweireld zelf, hebben een mondeling akkoord over een driejarig verblijf van de verdediger.

"Het administratieve proces is opgestart en zal nog enkele dagen in beslag nemen", gaf Antwerp mee. "Het doel is om zo snel als mogelijk de overgang te kunnen afronden en medische en fysieke testen te kunnen inplannen. We hopen Toby snel op het oefenveld te zien, om hem nadien ook officieel en uitgebreid voor te stellen." Alderweireld speelde sinds vorige zomer voor de Qatarese club in 27 wedstrijden, en scoorde er ook één keer.

Tussen 2015 en 2021 kwam de centrale verdediger zes seizoenen lang uit voor het Londense Tottenham Hotspur, met wie hij de Champions League-finale bereikte in 2019. Ook met Atletico Madrid, waar hij tussen 2013 en 2015 speelde, bereikte hij de finale van het kampioenenbal.

Voor de Rode Duivels behaalde 'Mega Toby' 121 caps. Samen met Radja Nainggolan, die vorig seizoen terugkeerde naar Antwerpen, is Alderweireld de tweede (ex-)Rode Duivel én Beerschotproduct die zijn brood zal verdienen bij Antwerp.

De Antwerpse ploeg slaat zo voor de vijfde keer toe in de zomermercato: eerder werden ook al Anthony Valencia, Vincent Janssen, Christopher Scott en Davino Verhulst gestrikt.

