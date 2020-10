Jordan Lukaku keert terug naar de Belgische competitie. Antwerp huurt de 26-jarige linksachter tot het einde van het seizoen van Lazio Roma.

'The Great Old' heeft ook een aankoopoptie op de jongere broer van Inter Milaan-spits Romelu Lukaku.

Net als zijn broer is Jordan Lukaku een jeugdproduct van RSC Anderlecht. In 2012 kwam hij er in de A-kern. Een jaar later trok hij naar Oostende, waar Lazio hem in 2016 wegplukte. Jordan Lukaku speelde acht interlands voor de Rode Duivels, zijn laatste selectie dateert van juni 2018.

Ook Mbenza (Cercle Brugge) en Ampomah (Düsseldof) naar Antwerp

Antwerp heeft maandag ook de transfers van de Ghanese middenvelder Nana Ampomah en de Congolese spits Guy Mbenza afgerond. Ampomah wordt voor twee jaar geleend van Düsseldorf, Mbenza komt over van Cercle Brugge en tekende voor drie jaar.

De 20-jarige Mbenza was nog maar sinds januari eigendom van Cercle, dat hem overnam van Stade Tunisien. Op de tweede speeldag van dit seizoen maakte hij twee doelpunten tegen Antwerp.

De 24-jarige Ampomah speelde voor Waasland-Beveren tussen 2016 en 2019 vooraleer hij richting Düsseldorf trok. Hij maakte 19 doelpunten en leverde 11 assists af in 88 wedstrijden bij de Waaslanders.

