Een drukke transferdag op de Bosuil, want Antwerp verhuurt de 25-jarige Nigeriaanse centrale verdediger Junior Pius tot eind dit seizoen en met aankoopoptie aan Sint-Truiden. Even later kondigde de ploeg ook aan dat het Fransman Maxime Le Marchand huurt van de Engelse eersteklasser Fulham.

De 31-jarige linksvoetige Maxime Le Marchand wordt tot het einde van het seizoen overgenomen, maakte de club bekend.

Net als ploegmaat Jérémy Gélin genoot hij zijn opleiding bij Stade Rennais. Nadien trok hij naar Le Havre en Nice, vooraleer in 2018 in de Premier League bij Fulham te tekenen. Dit seizoen kwam hij er echter niet verder dan vier wedstrijden.

Pius

Junior Pius trekt op huurbasis naar STVV. De Kanaries bedongen ook een aankoopoptie. Veel succes, Junior!#RAFC #OneRedFamily pic.twitter.com/1fWb21RcBb — Royal Antwerp FC (@official_rafc) February 1, 2021

Pius speelde dan weer weinig bij Antwerp. Hij kwam dit seizoen niet verder dan zes duels voor The Great Old en trof daarin twee keer raak. Beide doelpunten vielen in het competitieduel tegen Eupen. Junior Pius werd in de zomer van 2019 door Antwerp overgenomen van het Portugese Paços Ferreira.

Eerder leende Antwerp ook al middenvelder Louis Verstraete uit aan Waasland-Beveren.

