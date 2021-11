Op de veertiende speeldag in de hoogste nationale voetbalafdeling heeft Antwerp zondagavond met 2-0 gewonnen van RSC Anderlecht. Bij de rust stond de 0-0 nog op het bord.

Alhassan Yusuf opende in de 63e minuut de score, op assist van Michael Frey. Die mocht in de 82e minuut zelf de eindstand vastleggen vanop de penaltystip, nadat Wesley Hoedt een fout op hem maakte. Hendrik Van Crombrugge stopte aanvankelijk de elfmeter van Frey, maar in de rebound trof de Zwitserse spits alsnog raak. Met 27 punten is Antwerp nu tweede in de stand, op vier punten van Union Sint-Gillis. Club Brugge staat met eveneens 27 punten op de derde plaats. Anderlecht is met 21 punten zevende.

