Antwerp is populair aan de dokken

Naar aanleiding van Antwerp-Waasland-Beveren is Sport/Voetbalmagazine de haven van Antwerpen ingedoken. Beide clubs tellen onder hun supporters best wel wat dokwerkers. De Bosuil doopt al zo'n vijf jaar elk seizoen een wedstrijd om tot 'Match van de Havengemeenschap'.

Samen pinten pakken

Rood-wit voert de bovenhand in de haven, zegt Antwerpsupporter Julien De Ridder (53), die tien jaar aan het hoofd stond van de supportersfederatie op de Bosuil. 'Op dit moment zijn er zo'n 7000 havenarbeiders', schat hij. 'Daar zitten er zo'n 2500 Antwerpaanhangers bij, ongeveer 1500 mannen van de 'andere kant van 't stad' (doelt op Beerschot Wilrijk, nvdr) en 500 à 1000 fans van Waasland-Beveren.'

Delen Met sommige collega's die voor Beerschot supporteren kan ik het beter vinden dan met bepaalde dokwerkers die ook voor Antwerp supporteren. Julien De Ridder

'Maar als er in de haven iets gebeurt, raak je al gauw vingers kwijt, een been, of ben je dood', zegt De Ridder. 'Elk van ons wil graag veel geld verdienen, maar allemaal komen we ook graag heel thuis. Dat zorgt in de haven voor een samenhorigheid die enorm is. Daardoor kunnen Antwerp- en Beerschotgezinde havenarbeiders perfect samen pinten pakken. Met sommige collega's die voor Beerschot supporteren kan ik het zelfs beter vinden dan met bepaalde dokwerkers die ook voor Antwerp supporteren.'

Vies loeren

Stefan Heylen (40), een andere rood-witte dokwerker, knikt. Hij voelt bij zichzelf hoe zijn houding tegenover Beerschotgezinden binnen de haven verschilt van die erbuiten. 'Als ik in mijn straat een auto zie met een vlagske van Beerschot erin, loer ik daar viezer naar dan wanneer ik zo'n auto in de haven zie.'

Naast voetbalfans loop je in de haven ook ex-profvoetballers tegen het lijf. Rudi Taeymans (51) bijvoorbeeld; hij gold als een vaste waarde in de Antwerpverdediging van de jaren tachtig en negentig en hij speelde mee tijdens de finale van Europabeker II in Wembley. 'Aan de dokken gaat het al-tijd over voetbal', lacht Taeymans. 'Als verscheidene ploegen een schip aan het laden zijn en je weet op welk kanaal de Beerschotmannen met hun walkietalkie zitten, dan schakel je soms over naar dat kanaal over en sis je: 'Zwijg eens, vuile Rat!' (lacht) Maar de eerste selfie waarvoor ik in de haven gevraagd werd, was er wel een met een Beerschotfan.'