Elke maandag blikt Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, terug op het sportweekend. Deze keer: de bekerwinst van Antwerp, de overmoed van Club Brugge en de strapatsen van de Pro League.

Antwerp won verrassend de beker. Wat betekent dat voor de club?

Jacques Sys: 'Het zal voor een ongelooflijke boost zorgen. En het verwachtingspatroon nog verder opschroeven. Ivan Leko had zijn ploeg tactisch goed ingesteld, in een wedstrijd zonder toeschouwers valt het op hoe gedreven de Kroaat constant langs de lijn staat te coachen.'

'Maar na een moeizame voorbereiding heeft Leko zich nu met Antwerp wel op de kaart gezet. Het komt er nu op aan te bevestigen. En iedereen bij de les te houden. Neem nu Lamkel Zé. Een begenadigde voetballer, maar met zijn escapades zal je altijd rekening moeten houden. Mensen veranderen niet, het is een illusie te geloven dat hij zich als een echte prof gaat gedragen. Een kunst is het om iemand dan in te passen.'

'Maar los daarvan staat Antwerp nu echt voor een nieuw tijdperk. Een professionele structuur, een opgeknapt stadion, een goeie jeugdwerking en een ploeg met veel potentie. En een fanatieke, zij het zeer kritische aanhang. Antwerp kan een verademing zijn voor het Belgisch voetbal.'

Bij Club Brugge komt deze nederlaag zwaar aan.

'Toen Liverpool kampioen werd, zei Jürgen Klopp dat een club die zich aan de top waant meteen de weg naar beneden heeft ingezet. Hij wilde duidelijk maken dat iedereen met de voeten op de grond moest blijven. Onderschatting van de tegenstander past in wezen niet bij Club Brugge, maar blauw-zwart kreeg ongelooflijk veel lof de laatste maanden. De overdonderende competitie voor corona, de manier waarop de ploeg ook naast het veld verder wordt uitgebouwd, het prachtige trainingscomplex, er gaapt op vele vlakken een grote kloof tussen Club en de concurrentie en dat wordt constant benadrukt.'

'Heeft zich dat allemaal onbewust op het elftal overgeplant? De finale winnen leek voor Club volgens de buitenwereld maar een formaliteit. Dan bestaat het gevaar op overmoed. In ieder geval was de prestatie in de eerste helft ondermaats. Benieuwd in hoeverre de ploeg zich zaterdag tegen Sporting Charleroi zal herpakken.'

'Sommige spelers zijn allicht ook te zeker van hun plaats, ook al omdat nieuwe spelers de concurrentie niet hebben verhoogd. Maar Philippe Clement zal ongetwijfeld de correcties doorvoeren die hij noodzakelijk acht.'

Het blijft verbijsterend dat de competitieformule slechts één week voor de hervatting van het kampioenschap werd gevonden.

'Dat haalde zelfs de buitenlandse media. Overal was er een toon van ongeloofwaardigheid. Het blijft inderdaad een beschamende vertoning. Ik denk dat de heren van de Pro League zich nu best in de luwte terugtrekken, de mensen zijn het langzamerhand kotsbeu. Laten we nu vooral weer voetballen.'

