Didier Lamkel Zé beroert donderdag andermaal de gemoederen, nadat hij via Instagram de fans van Club Brugge oppookte. Zijn club Antwerp reageert nu op de nieuwe heibel. "Dit strookt geenszins met de waarden en normen van onze familieclub", klinkt het.

Lamkel Zé plaatste eerst een bewerkte foto van zichzelf online, waarop "@clubbrugge wankers" stond geschreven. De Kameroener haalde nadien het woord "wankers" ("nietsnut", "rukker") weg en noemde Club in een andere post "familie", maar het kwaad was geschied.

'Antwerp betreurt de instagramposts van Didier Lamkel Zé', meldt het stamnummer 1. 'Navraag leert dat Didier wordt beïnvloed door andere personen om dergelijke posts te plaatsen. RAFC tracht Didier Lamkel Zé, net zoals verschillende andere spelers, zo goed mogelijk te begeleiden met zijn integratie binnen de Europese context, de impact als publiek figuur alsook de waarden en normen die RAFC nastreeft. RAFC heeft ook een duidelijke sociale media policy, waarin onze spelers een voorbeeldfunctie dienen aan te nemen.'

'Didier distantieert zichzelf ook van de manier waarop deze post is overgenomen. Hij is de Engelse taal niet machtig, laat staan dat hij de mogelijke impact correct kon inschatten. Uit eigen initiatief heeft hij dit reeds rechtgezet en hij wenst zijn oprechte excuses over te maken. De club verkiest dat hij dit niet nog eens zelf via sociale media doet.'

Antwerp maakt zondag de trip naar Club Brugge op de 24e speeldag in de Jupiler Pro League.

