Antwerp heeft de stadsderby tegen Beerschot met 1-2 gewonnen na een kansarme match met een dolle slotfase. De drie doelpunten vielen allemaal in de slotminuten.

Didier Lamkel Zé in de 84e en Pieter Gerkens in de 87e minuut bezorgden de bezoekers een 0-2 voorsprong. De treffer van Frédéric Frans in de 89e minuut bracht de Kielse Ratten niets op.

Na 26 speeldagen blijft Antwerp tweede met 46 punten. 'The Great Old' telt 14 punten minder dan koploper Club Brugge, dat zaterdag met 0-2 won bij Waasland-Beveren. Racing Genk, derde met 43 punten, ontvangt zondagavond (18u15) RSC Anderlecht. Beerschot staat met 37 punten op de achtste plaats.

Wedstrijdverslag

Op een moeilijk bespeelbaar veld keken doelmannen Vanhamel en Beiranvand werkloos toe in de eerste helft. In de 54e minuut belandde een hoekschop van Beerschot-smaakmaker Holzhauser op het hoofd van Frans, die Beiranvand tot een save dwong. Aan de overzijde was Vanhamel alert op een afgeweken voorzet van Gerkens.

De wedstrijd leek op een 0-0 af te stevenen, tot opnieuw het moment van de onvermijdelijke Didier Lamkel Zé was aangebroken. De Kameroener knikte het leer binnen na een voorzet van Jérémy Gélin.

Meteen daarna gaf het scorebord zowaar 0-2 aan. De Pauw controleerde een afgeweken voorzet van Refaelov en legde terug op Gerkens, die de netten deed trillen.

Beerschot milderde in de 89e minuut via Frans, die een vrije trap van Holzhauser met het hoofd in doel verlengde.

