Antwerp heeft zaterdag op de 24e speeldag van de Jupiler Pro League een felbevochten 4-2 zege geboekt tegen Kortrijk. De Great Old speelde zeventig minuten met een man minder, na een vroege rode kaart voor Seck. In de tussenstand verstevigt Antwerp haar tweede plaats, met 51 punten na 30 speeldagen. Kortrijk is veertiende, met 36 punten.

Antwerp begon het duel met aanvallende intenties. Een bedrijvige Lamkel Zé en de teruggekeerde Mbokani, voor het eerst sinds 17 januari aan de aftrap, zetten de Kortrijk-defensie onder druk. De ambitie van de Great Old kreeg na twintig minuten echter een knauw door de rode kaart voor Seck. De Senegalees tackelde dom met twee voeten vooruit en werd daarvoor van het veld gestuurd. Antwerp moest zich even herzetten, maar kwam al snel toch op voorsprong. Refaelov (28.) benutte een elfmeter na hands in de zestien van De Sart. Kortrijk had niet meteen een reactie in huis.

Na rust kreeg Antwerp al snel een nieuwe elfmeter na een fout van Chevalier op Refaelov. Ditmaal ging Mbokani achter de bal staan, maar hij stuitte op Kortrijk-doelman Ilic. De misser werd in de daaropvolgende hoekschop al goed gemaakt door Le Marchand (55.). De Fransman kopte de 2-0 tegen de netten. Kortrijk was nu eindelijk wakker en nauwelijks een minuutje later ging een voorzet van Selemani rechtstreeks binnen, 2-1.

Kortrijk hervond haar goede spel en na 67 minuten tikte Gano, vorig seizoen nog bij Antwerp aan de slag, een voorzet van Selemani tegen de netten, 2-2. Het spel ging nu goed op en neer en na 72 minuten stond Antwerp toch weer op voorsprong. Lamkel Zé rondde een dieptepass van Mbokani feilloos af, 3-2. Antwerp-kapitein Haroun maakte even later zijn rentree, maar de Great Old moest nog bibberen. Vijf minuten voor tijd zorgde Verstraete voor de bevrijding met een heerlijk afstandschot. Ilic had geen verhaal en het stond 4-2.

Eerder op de dag speelden Eupen en OH Leuven 3-3 gelijk in een spektakelwedstrijd aan de Kehrweg. Beerschot pleegde een hold-up op de Freethiel (1-2). Zondag zijn er Moeskroen-Standard, Club Brugge-Zulte Waregem, Anderlecht-Mechelen en Genk-Cercle Brugge. Gent en Oostende sluiten maandag de speeldag af.

