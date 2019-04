Antwerp heeft de zesde speeldag in play-off 1 van de Jupiler Pro league geopend met een 2-1 thuisoverwinning tegen Standard. De Great Old komt voorlopig op gelijke hoogte met Club Brugge op de tweede plaats. De match op het Bosuilstadion moest in de tweede helft even stilgelegd worden door incidenten met supporters.

In de thuiswedstrijd tegen Standard kon Laszlo Bölöni opnieuw zijn aanvoerder Faris Haroun posteren op het middenveld. Voor het overige werden dezelfde Antwerps-spelers opgesteld. Bij de Rouches moesten Mehdi Carcela en Paul-José Mpoku vrede nemen met een plaats op de bank.

Op de eerste echte kans was het bijna een halfuur wachten. Na een gesloten wedstrijdbegin stak de thuisploeg als eerste zijn neus aan het venster. Doelman Ochoa moest zich strekken om het hobbelende afstandsschot van Lamkel Zé weg te boksen. Niet veel later kreeg Antwerp een penalty na een trekfout van Kosanovic. Diemerci Mbokani (33.) knalde het leer vanaf de stip feilloos in de winkelhaak: 1-0. Op slag van rust kon ook Standard eindelijk eens dreigen. Djenepo liet de gelijkmaker van dichtbij liggen, maar niet veel later was de score wel opnieuw in evenwicht. Bij een voorzet van Marin verloor Antwerp Zinho Vanheusden (45.+3) uit het oog. De beloftevolle verdediger duwde de 1-1 door de benen van doelman Bolat.

Standard ging na de pauze door op zijn elan. Emond kwam dichtbij de 1-2, maar werd tijdens zijn afwerking onderuit gehaald door Arslanagic. Ref Verboomen legde het leer na tussenkomst van de VAR op de stip. Emond claimde de strafschop, maar geraakte in twee tijden niet voorbij Bolat. Op het uur betaalden de Rouches, die de match in handen hadden, een dure prijs voor de penaltymisser. Lamkel Zé (60.) liet zich niet van de wijs brengen door een tuimelperte van Mbokani in het strafschopgebied, pikte het leer op en mikte door de benen van Ochoa: 2-1. Nadien stapelden de overtredingen en de ergernissen zich op bij Antwerp. Het thuispubliek liet zich meeslepen en gooide met bekers en andere projectielen op het veld. Eentje miste Michel Preud'homme, die zijn 150e match als trainer van Standard vierde, op een haar na. Scheidsrechter Verboomen legde de match daarop zo'n tien minuten stil. Ook na de gedwongen pauze bleef het een potige match waarin Standard geen voet aan de grond meer kreeg. Bolingi kopte de beste kans nog rakelings naast voor Antwerp, dat de match met een man minder beëindigde na een rode kaart voor uitblinker Lamkel Zé.

Antwerp pakte 13 op 18 in play-off 1 en komt met 38 punten naast Club Brugge op de tweede plaats. Het vuur van Standard lijkt dan weer gedoofd, al is de derde en zelfs de tweede plaats nog niet buiten bereik. Zaterdag komt leider KRC Genk om 20u30 in actie op het veld van AA Gent. Club Brugge speelt zondag nog een thuiswedstrijd tegen RSC Anderlecht. De slotmatch van de zesde speeldag in play-off 1 wordt om 18u00 afgetrapt.