De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag een boete van 5.000 euro opgelegd aan Antwerp, nadat supportersincidenten tegen Standard in het Bosuilstadion voor de tijdelijke stillegging van de wedstrijd hadden gezorgd.

De opener van speeldag 6 in play-off 1 tussen Antwerp en Standard op 26 april werd na 75 minuten stilgelegd door scheidsrechter Nathan Verboomen. Ondanks een verzoek tot kalmte van de stadionomroeper eerder in de tweede helft, werd Standard-trainer Michel Preud'homme met bekertjes bier bekogeld vanuit de eretribune van Antwerp. Na tien minuten gedwongen pauze kon de match incidentloos uitgespeeld worden. De Great Old won de potige match met 2-1.

Het Bondsparket vervolgde het stamnummer 1 op basis van de verslagen van ref Verboomen en match delegate Rudi Mannaerts, die melding maakten van het werpen van projectielen. Volgens substituut-procureur Chris Van Den Bossche heerst er nultolerantie tegen dergelijke incidenten. Dat er nu ook bierbekers naar personen op het veld gegooid werden was voor hem een bezwarend element, en dus werd de maximumboete gevorderd.

Het pleidooi van advocaat Thomas Machtelinckx, die onder meer wees op een provocatie van een reservespeler van de Rouches, kon de Geschillencommissie niet overtuigen om een lichtere sanctie op te leggen. Dat Antwerp drie daders kon identificeren en hun dossiers overmaakte aan de politie evenmin. 'Hoe beperkt het gooien van projectielen ook was, er moet een nultolerantie van kracht zijn. De antecedenten in hoofde van Antwerp tonen absoluut ook geen positieve trend aan, zelfs al nam de club heel wat maatregelen om zo'n incidenten te vermijden', aldus het vonnis.

Er hangt Antwerp voor bovenstaande feiten ook nog een straf van 25.000 euro boven het hoofd bij de Pro League. De beslissing daarover werd uitgesteld naar de eerstvolgende raad van bestuur.