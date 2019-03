'Antwerp krijgt in PO1 de ideale gelegenheid om het imago bij te stellen met positief voetbal'

Door de thuisnederlaag tegen Anderlecht is nu zeker wat al enkele weken in de lucht hing: Lokeren degradeert naar 1B. Of biedt dossier Propere Handen toch nog redding?

JACQUES SYS: 'Je kunt enkel hopen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt. Ik hoor dat de KBVB vandaag of in de loop van deze week nog met nieuws omtrent het dossier Propere Handen zou komen, dat lijkt me niet slecht, ook al in functie van de dubbele promotiefinale in 1B tussen KV Mechelen - betrokken partij in het dossier - en Beerschot Wilrijk.'

...