Antwerp leent Louis Verstraete tot eind dit seizoen uit aan rode lantaarn Waasland-Beveren, zo bevestigden beide clubs maandag.

In de huurovereenkomst is ook een optie tot aankoop opgenomen voor de 21-jarige middenvelder. Het is al de tweede keer dat Verstraete op huurbasis op de Freethiel terechtkomt: in het seizoen 2018-2019 werd hij al eens uitgeleend door zijn toenmalige club AA Gent, waar hij uit de jeugdreeksen komt. In januari vorig jaar verliet hij de Buffalo's definitief voor Deurne-Noord. (Belga)

