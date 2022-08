In de afsluiter van de derde speeldag in de Jupiler Pro League heeft Antwerp zondagavond OH Leuven met 4-2 over de knie gelegd in een spektakelstuk om de leiderplaats.

De Great Old prijkt met 9 op 9 als enige bovenin de algemene rangschikking. OH Leuven volgt op een gedeelde tweede plaats op drie eenheden van de leider.

Toch kwam het elftal van Mark van Bommel na 2 minuten goed weg toen Michel-Ange Balikwisha de bal in de eigen zestien veel te laconiek controleerde en Mousa Al-Tamari voorlangs besloot. Nog voor er een kwartwedstrijd gespeeld was, schrikte de thuisploeg opnieuw op toen William Pacho een voorzetschot van diezelfde Al-Tamari tegen de deklat devieerde. Nachon Nsingi (27.) kende minder genade: na een rush van Louis Patris nam het speerpunt het leer aan en versloeg hij Jean Butez met een geplaatste trap.

Antwerp knokte zich plots vanuit een geslagen positie helemaal terug in de partij: Radja Nainggolan (38.) smeerde Valentin Cojocaru een eerste tegengoal aan na een sublieme aanval en Michael Frey (40.) liet de Roemeense goalie snel een tweede keer de bal uit de netten grabbelen na een knappe afronding vanuit de draai.

Marc Brys pepte zijn mannen tijdens de rust op voor de tweede helft en dat loonde. Raphael Holzhauser schilderde een scherp aangesneden corner op het hoofd van Patris (55.), die Butez geen schijn van kans liet. Balikwisha eiste in de laatste 20 minuten de hoofdrol op: in de 71e minuut werkte hij de 3-2 voorbij Cojocaru en in de 82e minuut fusilleerde hij het sluitstuk met een bom in het dak van het doel.

De Great Old prijkt met 9 op 9 als enige bovenin de algemene rangschikking. OH Leuven volgt op een gedeelde tweede plaats op drie eenheden van de leider. Toch kwam het elftal van Mark van Bommel na 2 minuten goed weg toen Michel-Ange Balikwisha de bal in de eigen zestien veel te laconiek controleerde en Mousa Al-Tamari voorlangs besloot. Nog voor er een kwartwedstrijd gespeeld was, schrikte de thuisploeg opnieuw op toen William Pacho een voorzetschot van diezelfde Al-Tamari tegen de deklat devieerde. Nachon Nsingi (27.) kende minder genade: na een rush van Louis Patris nam het speerpunt het leer aan en versloeg hij Jean Butez met een geplaatste trap. Antwerp knokte zich plots vanuit een geslagen positie helemaal terug in de partij: Radja Nainggolan (38.) smeerde Valentin Cojocaru een eerste tegengoal aan na een sublieme aanval en Michael Frey (40.) liet de Roemeense goalie snel een tweede keer de bal uit de netten grabbelen na een knappe afronding vanuit de draai. Marc Brys pepte zijn mannen tijdens de rust op voor de tweede helft en dat loonde. Raphael Holzhauser schilderde een scherp aangesneden corner op het hoofd van Patris (55.), die Butez geen schijn van kans liet. Balikwisha eiste in de laatste 20 minuten de hoofdrol op: in de 71e minuut werkte hij de 3-2 voorbij Cojocaru en in de 82e minuut fusilleerde hij het sluitstuk met een bom in het dak van het doel.