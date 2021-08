Jacques Sys, hoofredacteur van Sport/Voetbalmagazine, over de tegenvallende prestaties van Antwerp en KAA Gent en de prachtige gouden medaille van Nina Derwael.

KV Kortrijk zes op zes en Antwerp nul op zes, een vreemde start van de competitie.

KV Kortrijk zes op zes en Antwerp nul op zes, een vreemde start van de competitie. Jacques Sys: 'De topclubs zijn duidelijk niet klaar. Dan kan je natuurlijk als verontschuldiging inroepen dat de competitie veel te vroeg is begonnen, maar in feite weet je dat. Toch zal het kampioenschap binnen een paar weken wel weer in een normale plooi vallen. Intussen kunnen clubs als KV Kortrijk natuurlijk genieten. Je kan er niet naast kijken dat Luka Elsner daar als trainer uitstekend werk verricht. Op Antwerp stond er maar één nieuwe speler aan de aftrap.'De start van Antwerp valt zwaar tegen, maar het komt er nu vooral op aan om rustig te blijven. Het probleem van de club is dat er te veel kronkels in het beleid zaten, vooral dan qua keuze van de trainer waarin de opvattingen op een brutale manier botsen. Ze waren overtuigd van Brain Priske en dat vertrouwen moet je ook houden. Anders is het telkens weer herbeginnen.'Ook KAA Gent blijft onder de verwachtingen. Net zoals Anderlecht. Sys: 'Het verhaal van Anderlecht klinkt als een refrein. Het is een eeuwig verhaal van bouwen aan een ploeg waarin er geen fundamenten worden gevonden. En de één op zes van KAA Gent verbaast me wel, want ze leken goede aankopen te hebben gedaan. Opmerkelijk is dat België na de 2-0-nederlaag van de Buffalo's op Valerenga op de UEFA-ranking afgegleden is naar de twaalfde plaats, met 3,5 punten achterstand op Oekraïne. Terwijl de voorstanders van de play-offs altijd beweerden dat we door deze competitieformule Europees sterker zouden worden.'Nina Derwael overheerst de actualiteit met de gouden medaille. Sys: 'Een schitterend resultaat, je kan het niet genoeg herhalen. In een sport die, ook op mentaal vlak, heel veel van iemand vraagt. Ik had een beetje een vreemd gevoel met de beelden van Nina met haar trainer Marjorie Heuls. Het rapport over haar is zo vernietigend, de verhalen die je een paar maanden geleden over haar aanpak hoorde waren gewoon ontluisterend. Topsport is natuurlijk keihard, maar er zijn duidelijk grenzen overschreden. Maar ze heeft samen met haar man Yves Kieffer succes, al heeft alles natuurlijk vooral te maken met het talent van Derwael. Van de andere kant heeft zij zich wel altijd achter haar coaches geschaard.'België heeft nu drie medailles en daar moeten er nog een paar bij komen. Nafi Thiam en de mannenhockeyploeg, de Red Lions, dan kom je aan vijf medailles. Eén minder dan in Rio. Terwijl het de verwachting was dat we dit aantal gingen overtreffen. Van de andere kant kunnen die twee medailles wel gouden zijn en drie gouden plakken hebben we nog nooit gehaald. En is er in de jumping nog iets mogelijk. En op de wielerpiste, met Lotte Kopecky die het omnium rijdt en met Jolien D'hoore de ploegkoers. Er zijn natuurlijk veel vierde plaatsen bij en is België nog nooit zoveel in de top acht geëindigd, maar vergeleken met Nederland met zijn zeventien medailles blijft het verschil natuurlijk groot. Maar dat er daar anders tegen topsport wordt aangekeken, is natuurlijk een oud verhaal.'