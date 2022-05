Antwerp heeft maandagmiddag een einde gemaakt aan de samenwerking met Brian Priske. De Deen was nog maar één seizoen coach van de Great Old.

Priske werd in de zomer van 2021 aangesteld, hij volgde toen Frank Vercauteren op. Hij bereikte met Antwerp de Champions' play-offs. Daarin eindigde zijn team op de vierde en laatste plaats. Er zat ruis op Priskes relatie met voorzitter Paul Gheysens, nadat die in de derby tegen Beerschot tijdens de rust de kleedkamer was binnen gestormd. Zondag nam Priske afscheid met een 0-1 zege in de overbodige match tegen Union.

De Deen was als speler in België actief bij Racing Genk (2003-2005) en Club Brugge (2006-2008). Na het einde van zijn spelerscarrière werd hij assistent bij FC Midtjylland en FC Kopenhagen. In augustus 2019 begon hij aan zijn eerste klus als hoofdtrainer, bij Midtjylland. In zijn eerste seizoen behaalde hij meteen de Deense landstitel, om het seizoen nadien tweede te worden in het Deens kampioenschap. Antwerp was zijn eerste buitenlands avontuur als hoofdcoach.

Als opvolger van Priske wordt de Nederlander Mark van Bommel genoemd.

