Antwerp gaat volgend seizoen verder zonder sportief directeur Luciano D'Onofrio. Zijn contract wordt na vier jaar dienstverband niet verlengd. "Het einde van de samenwerking komt er in onderling overleg", legde de Great Old uit. De 65-jarige Italo-Belg blijft beschikbaar voor bijstand indien de club dat zou wensen.

"We wensen de heer D'Onofrio uitdrukkelijk te danken voor het belangrijke werk dat hij voor Royal Antwerp FC leverde: de uitstekende keuze van voetbaltalenten, de selectie en aanwerving van de nodige krachten om het elftal sportief uit te bouwen", postte de club in een mededeling op haar website. "De heer D'Onofrio leverde een belangrijke inbreng bij het behalen van het spectaculaire sportieve succes. Vier jaar is een eeuwigheid in voetbal en beide partijen kijken dan ook tevreden terug op de samenwerking." "Samen met de zakelijke leiders van de club worden de nodige stappen gezet om de continuïteit en de groei van de club verder te blijven voorzien. Het RAFC team is vastberaden om - met de steun van onze supporters, de business community, de stad en alle sportliefhebbers - de ambities van deze prachtige club verder te realiseren."