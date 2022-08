Antwerp is op de vierde speeldag van de Jupiler Pro League op bezoek bij Eupen in de slotfase ontsnapt aan zijn eerste puntenverlies. Het graaide gevleid de drie punten mee in Duitstalig België met 0-1. Het elftal van Mark van Bommel blijft een foutloos parcours rijden en is de fiere leider met 12 op 12. De Oostkantonners staan met 3 op 12 punten in de kelder.

Het publiek aan de Kehrweg leek aanvankelijk geen goals te zien te krijgen, tot Boris Lambert (78.) zijn eigen doelman tegen de gang van het spel in vloerde. De Great Old creëerde doorheen de wedstrijd al bij al te weinig om in eerste instantie echt aanspraak te maken op de overwinning. De Panda's voetbalden tot de tegengoal zelfs de beste kansen bij elkaar. Net voor het uur kopte Jan Kral de best Eupense kans tegen de dwarsligger. Diep in blessuretijd, in de 99e minuut, behoedde Jean Butez RAFC nog voor averij met twee sublieme reflexen.

Eerder op de dag wipte RSC Anderlecht na een 0-3 zege bij STVV naar de tweede plaats in de rangschikking van de Belgische hoogste voetbalafdeling. Later op zondag trekt landskampioen Club Brugge naar OH Leuven (18u30) en sluiten Zulte Waregem en Racing Genk om 21u aan de Gaverbeek de speelronde af. Blauw-zwart kan maar beter winnen aan Den Dreef om de teleurstellende competitiestart (4 op 9) door te spoelen en de voeling met de Antwerpse koploper niet helemaal te verliezen.

