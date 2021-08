Op de derde speeldag in de Jupiler Pro League heeft Standard zondag in eigen huis tegen Antwerp een eerste en meteen ook zware competitienederlaag geleden. The Great Old haalde het met 2-5 en pakt zo zijn eerste punten van het seizoen (3/9). Standard telt 4/9. De grote man aan bezoekende zijde was Michael Frey, die alle Antwerpse treffers voor zijn rekening nam.

Victor Wegnez, goudenmedaillewinnaar met de Red Lions in Tokio en supporter van Standard, gaf de aftrap op een sfeervol Sclessin. Antwerp was niet onder de indruk en scoorde al na zes minuten. De oprukkende Viktor Fischer gaf de bal mee met Jelle Bataille, die Frey de 0-1 op een dienblad aanbood.

Nog voor het kwartier kregen de Rouches een nieuwe tegenslag te verwerken: aanvaller Joao Klauss geraakte na een duel met Abdoulaye Seck geblesseerd aan de onderrug, de wederoptredende Selim Amallah loste hem af.

Diezelfde Amallah zag hoe Jean Butez net voorbij het halfuur zijn knal met een puike redding in hoekschop devieerde. De gelijkmaker hing in de lucht, maar het waren de bezoekers die op een dubbele voorsprong kwamen. Arnaud Bodart keerde in eerste instantie het schot van Fischer, in de nabeurt was Frey bij de pinken om zijn tweede goal van de middag binnen te werken. In de tweede periode moest Standard op zoek naar de aansluitingstreffer en die vond het in de 55e minuut. Amallah wipte de bal subtiel op voor Jackson Muleka, die de bal enig mooi controleerde met de borst en Butez overhoeks te grazen nam. De Luikenaars gingen meteen op zoek naar meer, maar werden in een tiental minuten monddood gemaakt met het derde (59.), vierde (61.) en zelfs vijfde doelpunt van uitblinker Frey (68.). Invaller Denis Dragus (77.) verlichtte de pijn nog lichtjes voor de thuisploeg door te scoren bij zijn eerste balcontact.

Het is pas de tweede keer dat een speler vijf goals in eenzelfde wedstrijd weet te maken in de Belgische hoogste klasse. Mario Stanic deed Frey het kunststukje voor namens Club Brugge tegen Mechelen in het seizoen 1995-1996 (6-0). Wesley Sonck maakte in de voetbaljaargang 2002-2003 zelfs zes doelpunten, met KRC Genk eveneens tegen Mechelen (9-0). Later op zondag trekt Charleroi naar Den Dreef voor een partij tegen Oud-Heverlee Leuven (16u), speelt Anderlecht gastheer voor promovendus Seraing (18u30) en sluiten Oostende en Gent om 21u de speeldag af in de Diaz Arena.

