(Belga) Antwerp heeft zondag met 1-2 gewonnen van Union op de negende speeldag in de Jupiler Pro League. Michael Frey (70.) en Manuel Benson (79.) maakten de openingstreffer van Deniz Undav (43) ongedaan. Stamnummer 1 pakt zo 12 op 12.

Na een intens wedstrijdbegin verloor de Antwerp-defensie Undav uit het oog. De Duitse spits probeerde Butez te lobben, maar de Antwerp-doelman duwde het leer naast. Meteen daarna zette Undav Butez opnieuw aan het werk. Vijf minuten voor de pauze werd een goal van Nieuwkoop afgekeurd vanwege voorafgaand buitenspel van Vanzeir. Vervolgens liet Verstraete zich in negatieve zin opmerken door een slechte terugspeelbal. Vanzeir onderschepte de bal en vond Butez op zijn weg, maar in de herneming trof Undav raak. Vlak voor de pauze zette Verstraete bijna zijn fout recht, zijn vrije trap werd uit doel gezweefd door Moris.

In het begin van de tweede helft kwam de Great Old onder druk te staan, maar Butez stond pal. Aan de overzijde hield Moris Samatta van een doelpunt. Union moste met de kansen en in de 70e minuut krulde de ingevallen Fischer de gelijkmaker op het hoofd van Michael Frey, die zijn elfde doelpunt van het seizoen maakte. Antwerp mepte de promovendus negen minuten later helemaal tegen het canvas. Opnieuw Fischer zorgde voor de assist, Benson trapte het leer onder Moris door tegen de netten. De zege is een opsteker voor het team van Brian Priske in aanloop naar de Europa League-wedstrijd van donderdag, thuis tegen Eintracht Frankfurt.

In de stand klimt Antwerp naar de derde plaats met 17 punten, dat zijn er evenveel als nummer twee Eupen. Leider Club Brugge, dat vrijdag niet verder geraakte dan een 1-1 gelijkspel tegen OH Leuven, telt één punt meer. Union is vierde met 16 punten. (Belga)

