De Great Old won op de slotspeeldag van de Champions' play-offs op de Bosuil met 1-0 van Anderlecht, dat door de nederlaag naar de vierde plaats zakt. Vicekampioen Racing Genk won tegelijkertijd een overbodig duel bij kampioen Club Brugge met 1-2.

De partij op de Bosuil begon dramatisch voor paars-wit. Miazga trok na dertien minuten na een mindere controle Lamkel Zé neer. Ref Boucaut oordeelde dat de Amerikaan de laatste man op weg naar doel was en dus trok hij rood. Antwerp stormde ondanks de manmeersituatie niet meteen naar voren. Ritchie De Laet kopte de grootste kans voor de Great Old op slag van rust tegen de paal. Na de pauze was het wel meteen raak voor de thuisploeg. Anderlecht-doelman Verbruggen bokste een kopbal van Lamkel Zé uit doel, maar de bal was volgens de lijnrechter over de doellijn, 1-0. Een reactie van paars-wit bleef lange tijd uit. In het slot dreigde Nmecha nog wel en een vrijschop van Bruun Larsen ging nipt over, maar het bleef 1-0.

Door de overwinning treedt Antwerp volgend seizoen aan in de barrages van de Europa League. Anderlecht trekt naar de derde voorronde van de nieuwe Conference League.

Eer

In het duel tussen Club Brugge en Racing Genk stond er niets meer op het spel, behalve dan de eer. Blauw-zwart startte met een veredeld B-elftal - de zestienjarige Noah Mbamba werd de jongste debutant ooit bij blauw-zwart - moeizaam aan de partij, maar kreeg op het halfuur wel een elfmeter cadeau na een glijpartij van Munoz. Vanaken zag zijn strafschop echter gekeerd worden door Vandevoordt. Genk, dat enkel topschutter Paul Onuachu liet rusten en verder met haar beste elf speelde, was de bovenliggende partij en werd daar op het uur voor beloond. Invaller Toma knalde de bal uit de draai voorbij invallersdoelman Horvath, 0-1. Club wilde het seizoen niet afsluiten met een nederlaag en zette in de slotfase druk. Kapitein Vormer gleed tien minuten voor tijd aan de tweede paal de 1-1 tegen de netten. Die nederlaag zou er echter toch komen, want Genk kreeg vier minuten later een strafschop na een fout van Horvath op Dessers. De Genk-spits zette de elfmeter zelf om en bezorgde de Limburgers een 1-2 overwinning. Genk besluit de play-offs met een indrukwekkende 16/18.

20 minuten feest

Op aandringen van Club Brugge, en om te voorkomen dat supporters overal spontane feestjes organiseerden, waren de stad en de club overeengekomen dat er na de match een bescheiden spelershulde mocht plaatsen aan de noordzijde van het stadion. De politie was massaal aanwezig om supporters gecontroleerd binnen te laten vanaf het plein met cafeetjes. Zowat 20 minuten lang was het één groot feest aan het podium voor het stadion: luide muziek, uitzinnige fans, massa's Bengaals vuurwerk. De coronamaatregelen werden bijlange niet door iedereen gerespecteerd. Er waren heel wat supporters zonder mondmasker te zien, en van afstand houden was geen sprake.

Om iets voor 22 uur verdwenen de spelers van het podium en ging de muziek uit. Tegen die tijd waren alle cafés en nachtwinkels gesloten. De veegwagen was al in de weer om de stapels blikjes, plastic bekers en glazen flesjes op te ruimen. Om 22 uur moest alles immers onherroepelijk dicht. De politie blijft ter plaatse om een oogje in het zeil te houden.

