Antwerp heeft zich donderdag ten koste van KV Kortrijk voor de vierde keer geplaatst voor de finale van de Beker van België. Het werd 0-1 in het Guldensporenstadion, nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Lior Refaelov zette in de 36e minuut een strafschop om.

In een evenwichtig wedstrijdbegin zorgde Antwerp voor de eerste dreiging via Gano, de vervanger van de geschorste Mbokani. De spits kopte de bal tegen de hand van Tuta aan, maar ref Laforge en de VAR grepen niet in. Aan de overzijde had Bolat weinig moeite met een kopbal van Mboyo.

Beide teams kwamen niet verder dan enkele weinig overtuigende afstandsschoten, tot Benson op het halfuur het leer tegen de arm van Derijck trapte. Deze keer bekeek Laforge wel de beelden, waarna hij naar de strafschopstip wees. Refaelov faalde niet: 0-1.

In de tweede helft moest KV Kortrijk komen, en dat deed het ook. Maar het waren de bezoekers die de grootste kansen creëerden, Gano trapte op de lat. Even later voorkwam het doelhout opnieuw de 0-2. Lamkel Zé lepelde de bal tot bij Refaelov, die in de draai tegen de paal besloot.

De Israëliër kon een lange ren niet bekronen met een doelpunt, zijn poging ging net naast. En de volledig vrijstaande Haroun kopte onbegrijpelijk over. KV Kortrijk, dat de druk opvoerde, bleef onmondig voor doel. Zes minuten voor affluiten had Derijck de 1-1 aan de voet, maar zijn schot werd voor de lijn afgeblokt. Een schicht van Selemani ging over.

Voor Antwerp wordt het de vierde bekerfinale, de eerste sinds de bekerwinst in 1992.

Stamnummer 1 neemt het op 22 maart in het Brusselse Koning Boudewijnstadion op tegen Club Brugge. Blauw-zwart schakelde woensdag Zulte Waregem uit dankzij een 1-2 zege in het Regenboogstadion, nadat ook die heenmatch op 1-1 was geëindigd.

