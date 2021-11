Antwerp heeft zondagavond op de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League met 2-1 verloren op bezoek bij Sint-Truiden.

Na een op het vlak van doelgevaar voorzichtig eerste halfuur waarin beide teams de neus aan het venster hadden gestoken, was het de thuisploeg die na 31 minuten op voorsprong klom via de Japanner Daichi Hayashi. Nauwelijks zes minuten later volgde er een uppercut voor Antwerp, dat tegen een snelle counter aanliep. Aboubakary Koita kende geen genade en zette de 2-0 op het scorebord, meteen ook de ruststand op Stayen.

Na de pauze voerde Antwerp de druk op, maar het duurde tot minuut 82 vooraleer de aansluitingstreffer van voormalig topschutter Ally Samatta viel. Te laat voor de bezoekers, die zo een slechte zaak doen met hun vierde competitienederlaag van het seizoen.

The Great Old had immers wat voorsprong kunnen pakken op landskampioen Club Brugge, dat vrijdagavond de speeldag opende met een nederlaag op bezoek bij KV Mechelen. Beide teams blijven nu echter op een gedeelde tweede plaats, met 27 punten.

