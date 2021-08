Antwerp, RSC Anderlecht en AA Gent hebben donderdag nog één horde te nemen om dit seizoen Europees te kunnen spelen. Antwerp plaatste zich als nummer drie van de voorbije competitie voor de play-off-ronde van de Europa League en geeft daarin het Cypriotische Omonia Nicosia partij.

Antwerp start de Europese opdracht op verplaatsing. Stunttransfer Radja Nainggolan reisde al meteen mee naar Cyprus, waar om 19u00 afgetrapt wordt. 'Hij is zeker klaar om te spelen, anders zou ik hem niet meenemen', vertelde trainer Brian Priske. 'Of hij ook effectief zijn debuut zal maken, zal afhangen van het wedstrijdverloop. Nog twee moeilijke wedstrijden scheiden ons van de Europa League, maar we zijn er klaar voor. De honger om naar de groepsfase te gaan is groot.'

Het Albanese Laçi bleek in de derde voorronde van de Conference League geen lastig obstakel te vormen voor Anderlecht (0-3 en 2-1), nu wacht een confrontatie met het Nederlandse Vitesse. Anderlecht ontvangt de nummer vier uit de Eredivisie om 21u00 in de Lotto Arena. Vincent Kompany verwacht 'een zware match'. 'Ze zijn een ploeg uit de top vier in Nederland, wat hetzelfde is als een ploeg uit de top vier in België. Een moeilijke tegenstander dus, maar ik speel graag tegen zulke teams.'

AA Gent ontdeed zich vrij vlot van het Noorse Välerenga en worstelde zich voorbij het Letlandse Rigas FS (2-2 en 0-1). Daardoor zijn de manschappen van Hein Vanhaezebrouck nu op bezoek bij Rakow Czestochowa, dat afgelopen seizoen met de Poolse beker een eerste prijs pakte, vervolgens ook de Super Cup won en nu Europees debuteert. Ook Rakow heeft al twee voorrondes achter de rug.

Daarin moesten het Litouwse Süduva en het Russische Rubin Kazan voor de bijl. Om 18u00 kijkt het Gent in de ogen. Vanhaezebrouck is op zijn hoede. 'Als je Kazan uitschakelt, moet je wel een goede ploeg zijn. Onze eerste twee tegenstanders waren niet makkelijk, maar dit wordt de lastigste karwei.'

De terugwedstrijden worden volgende week donderdag afgewerkt. Een dag later wordt er zowel voor de Europa League als de Conference League geloot. Daarbij zitten minstens twee Belgische clubs in de bokaal. Racing Genk kwam in de Europa League terecht nadat het in de voorrondes van de Champions League werd uitgeschakeld door het Oekraïense Shakhtar Donetsk. Voor Antwerp is er het vangnet van de Conference League als het niet lukt tegen Nicosia.

Antwerp start de Europese opdracht op verplaatsing. Stunttransfer Radja Nainggolan reisde al meteen mee naar Cyprus, waar om 19u00 afgetrapt wordt. 'Hij is zeker klaar om te spelen, anders zou ik hem niet meenemen', vertelde trainer Brian Priske. 'Of hij ook effectief zijn debuut zal maken, zal afhangen van het wedstrijdverloop. Nog twee moeilijke wedstrijden scheiden ons van de Europa League, maar we zijn er klaar voor. De honger om naar de groepsfase te gaan is groot.' Het Albanese Laçi bleek in de derde voorronde van de Conference League geen lastig obstakel te vormen voor Anderlecht (0-3 en 2-1), nu wacht een confrontatie met het Nederlandse Vitesse. Anderlecht ontvangt de nummer vier uit de Eredivisie om 21u00 in de Lotto Arena. Vincent Kompany verwacht 'een zware match'. 'Ze zijn een ploeg uit de top vier in Nederland, wat hetzelfde is als een ploeg uit de top vier in België. Een moeilijke tegenstander dus, maar ik speel graag tegen zulke teams.'AA Gent ontdeed zich vrij vlot van het Noorse Välerenga en worstelde zich voorbij het Letlandse Rigas FS (2-2 en 0-1). Daardoor zijn de manschappen van Hein Vanhaezebrouck nu op bezoek bij Rakow Czestochowa, dat afgelopen seizoen met de Poolse beker een eerste prijs pakte, vervolgens ook de Super Cup won en nu Europees debuteert. Ook Rakow heeft al twee voorrondes achter de rug. Daarin moesten het Litouwse Süduva en het Russische Rubin Kazan voor de bijl. Om 18u00 kijkt het Gent in de ogen. Vanhaezebrouck is op zijn hoede. 'Als je Kazan uitschakelt, moet je wel een goede ploeg zijn. Onze eerste twee tegenstanders waren niet makkelijk, maar dit wordt de lastigste karwei.'De terugwedstrijden worden volgende week donderdag afgewerkt. Een dag later wordt er zowel voor de Europa League als de Conference League geloot. Daarbij zitten minstens twee Belgische clubs in de bokaal. Racing Genk kwam in de Europa League terecht nadat het in de voorrondes van de Champions League werd uitgeschakeld door het Oekraïense Shakhtar Donetsk. Voor Antwerp is er het vangnet van de Conference League als het niet lukt tegen Nicosia.