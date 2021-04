Antwerp heeft de reguliere competitie op de tweede plaats afgesloten. In een rechtstreeks duel om de tweede stek haalde Antwerp het zaterdagavond op de 34e en tevens laatste speeldag met 3-2 van Racing Genk, de nummer drie in de stand.

The Great Old maakte tegen Genk een 0-2 achterstand ongedaan, dankzij hun woelwaters Didier Lamkel Zé (68.) en Dieumerci Mbokani (90.). In de toegevoegde tijd kopte Dylan Batubinsika na een hoekschop de 3-2 tegen de netten, de apotheose van een dolle slotfase. De Limburgers hadden hun voorsprong te danken aan twee doelpunten van topschutter Paul Onuachu. De 26-jarige Nigeriaan was na 22 minuten goed gevolgd om een rebound voorbij Antwerp-doelman Ortwin De Wolf te duwen.

Vlak voorbij het uur trapte Onuachu van op de stip zijn tweede van de avond tegen de netten in een lege Bosuil, nadat hijzelf de strafschopovertreding had uitgelokt. Onuachu duwde daarbij het leer slim voorbij de doelman, waardoor De Wolf aan de noodrem moest hangen. Vlak na zijn tweede treffer van de avond werd Onuachu naar de kant gehaald voor Cyriel Dessers, een wissel die coach John van den Brom zich nadien nog zou beklagen.

Antwerp komt zo met 60 punten uit 34 wedstrijden tot op 13 punten van leider Club Brugge, dat zondag met Moeskroen de voorlaatste in de stand ontvangt. Genk is met 56 punten derde, maar voelt wel de hete adem van Anderlecht in de nek. Paars-wit, dat een punt minder telt, gaat zondagavond op bezoek bij STVV en heeft dan genoeg aan een gelijkspel om zeker te zijn van een plaats bij de eerste vier en een stek in de Champions' Play-off. Nummer vijf in de stand KV Oostende telt drie punten minder dan Anderlecht en ontvangt zondag de buren van Cercle Brugge.

