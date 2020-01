Antwerp is donderdagavond in de heenmatch van de halve finales van de Croky Cup blijven steken op een 1-1 gelijkspel tegen KV Kortrijk. De terugwedstrijd in het Guldensporenstadion in Kortrijk is voor donderdag 6 februari.

Yves Vanderhaeghe schudde zijn basisploeg flink door elkaar. Ezekiel, Ocansey en Kage waren bij KV Kortrijk kinderen van de rekening. Nieuwkomers Moffi en Derijck verschenen meteen aan de aftrap. Bij Antwerp kregen Lamkel Zé en Rodrigues de voorkeur op Benson en Mirallas. Na een mak openingskwartier bonkte Antwerp als eerste op de deur. KV Kortrijk moest alle zeilen bijzetten om De Sart, en in de herneming ook Refaelov en Haroun, van het openingsdoelpunt te houden. Halverwege de eerste helft ging doelman Jakubech goed plat op een schot van Rodrigues. Antwerp maakte er een pot eenrichtingsvoetbal van, maar liet zich op te veel technische fouten betrappen om doelpuntrijpe kansen bij elkaar te spelen. Refaelov leverde na een goede combinatie met Mbokani wel nog een hobbelend schotje af, De Sart vlamde naast. Een matige eerste helft eindigde op 0-0. De Great Old deelde ook in de tweede helft de lakens uit. KVK-doelman Jakubech pakte uit met een prima parade op het afgeweken schot van Juklerod, die tien minuten later een strafschop forceerde. Lamkel Zé zette zich tegen de zin van zijn ploegmaats achter het leer, maar het Kameroense woelwater raakte niet voorbij het ijzersterke sluitstuk Jakubech. Zijn misser brak Antwerp zuur op, want tien minuten later viel de openingstreffer aan de overkant. Tegen de gang van het spel in zette Jovan Stojanovic (68.) de 0-1 in twee tijden op het scorebord. De verrassende goal inspireerde Van der Bruggen tot een zondagsschot, dat uiteen spatte op de kruising. Ook Antwerp raakte het doelhout. Gano, die onder een fluitconcert de verguisde Lamkel Zé was komen vervangen, kopte de bal tegen de paal. Tien minuten voor tijd kreeg de thuisploeg wat het verdiende. Dieumerci Mbokani (82.) controleerde met de borst en trapte de gelijkmaker snoeihard in het dak van het doel. Antwerp zocht de winning goal, maar ontsnapte in de blessuretijd aan de nederlaag. Invaller Selemani mocht alleen op Bolat af en besloot op de paal.