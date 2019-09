Antwerp heeft zaterdag op de achtste speeldag van de Jupiler Pro League met 3-1 gewonnen van Waasland-Beveren. Het springt daardoor naar de tweede plaats. Moeskroen kon leider worden, maar bleef steken op een 1-1 gelijkspel bij rode lantaarn Waasland-Beveren en is nu derde.

Bij Antwerp verschenen de elf aan de aftrap die vorige week Anderlecht klopten, maar al na vijf minuten leek Cercle als eerste op voorsprong te komen. Gory scoorde, maar de VAR greep in voor een handsbal van Foster die aan het doelpunt voorafging.

Antwerp liet de bal aan de tegenstander en loerde op de tegenaanval, na twintig minuten leverde dat succes op. Met een fantastische pas bediende Defour ploegmaat Didier Lamkel Zé, die de 1-0 netjes in de hoek mikte. The Great Old eiste vanaf dan de bal op, maar dat bleek geen succesrecept. Dino Arslanagic (35.) werkte een voorzet van Gory in eigen doel.

Na de rust kreeg Dieumerci Mbokani (55.) alle ruimte om te koppen en werkte zo de 2-1 tegen de netten. Een klein kwartier later bezorgde Mbokani met een assist de 3-1 aan Lamkel Zé, die zijn tweede van de avond maakte. Antwerp springt dankzij de zege van de zesde naar de tweede plaats, Cercle blijft veertiende.

Moeskroen kwam bij Waasland-Beveren op voorsprong toen Antonov, die nog maar pas de geblesseerde Bakic was komen vervangen, met een voorzet vanop links Aleix Garcia (32.) bediende. Die kopte de 0-1 binnen aan de eerste paal. Moeskroen leek een tijdje op de leidersplaats af te stevenen, maar Badibanga hing de bordjes gelijk door een vrije trap rechtstreeks binnen te werken. Of toch niet, want de VAR greep in omdat een ploegmaat buitenspel stond. Even later kwam de echte gelijkmaker voor Waasland-Beveren: Jur Schryvers (72.) schoof een voorzet van Foulon in één tijd in doel.

In het klassement wordt Moeskroen derde, met evenveel punten als de nummers een en twee Standard en Antwerp, vijftien. Waasland-Beveren blijft laatste met 3 op 24.