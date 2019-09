Antwerp heeft zich op de slotdag van de zomermercato versterkt met gewezen Rode Duivel Steven Defour, Manuel Benson en Zinho Gano.

Defour (31) was transfervrij nadat zijn contract bij Burnley werd ontbonden. De middenvelder ondertekende een contract voor een seizoen op de Bosuil.

Benson (22) zette zijn handtekening onder een verbintenis voor vier jaar (met twee jaar optie). De flankaanvaller komt over van KRC Genk, net als spits Zinho Gano (25). Die wordt door de Great Old voor een jaar gehuurd (met aankoopoptie).

Antwerp haalde vorige week al Kevin Mirallas (Everton) terug naar België. Steven Defour voetbalde sinds augustus 2016 voor Burnley. Hij speelde er 51 wedstrijden in de Premier League. Vorig seizoen kwam hij door heel wat blessureleed slechts negen keer in actie.

Defour genoot zijn opleiding bij KV Mechelen en KRC Genk, waar hij in 2004 in het eerste elftal kwam. Nadien verdedigde de Gouden Schoen van 2007 de kleuren van Standard (2006-2011), Porto (2011-2014) en RSC Anderlecht (2014-2016). Vorig jaar in mei kondigde de middenvelder zijn afscheid als international aan. Defour speelde 52 keer voor de Rode Duivels (twee doelpunten).

Manuel Benson werd in 2017 door KRC Genk overgenomen van Lierse. Na een seizoen werd hij uitgeleend aan Moeskroen, waar de snelle en technische flankaanvaller zich opnieuw in de kijker speelde met zes goals en negen assists. Dit seizoen startte Benson voor Genk in de Supercup tegen Mechelen (3-0) en de eerste competitiematch tegen Kortrijk (2-1). Daarna verloor hij zijn basisplaats onder Mazzu.

Zinho Gano is een jeugdproduct van Club Brugge. De boomlange aanvaller verhuisde na uitleenbeurten aan Lommel en Moeskroen naar Waasland-Beveren, waar hij zijn neus voor doelpunten toonde. In 2017 verhuisde hij naar Oostende, om een jaar later bij Genk te tekenen. Voor Limburgers makte hij vorig seizoen zes goals in 30 matchen.