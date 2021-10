Antwerp richt zich tot het Europees Hof om de regel aan te vechten die het aantal zelf opgeleide spelers vastlegt. Dat bevestigt clubadvocaat Martin Hissel.

Volgens meester Hissel is de verplichting omtrent zelf opgeleide spelers in een kern een inbreuk op de wetgeving over vrij verkeer van werknemers en in strijd met de vrije concurrentie.

Zelf opgeleid

Sinds 2009 legt de Europese voetbalbond UEFA clubs op minstens 8 spelers in een kern van 25 te hebben die lokaal zijn opgeleid. Dit betekent spelers die hun vorming bij de club kregen of bij een team uit hetzelfde land gedurende een periode van minstens drie jaar in de leeftijd tussen 15 en 21.

Deze regel is volgens de advocaten van Antwerp, die werden gecontacteerd in het kader van het dossier Lior Refaelov in 2020, in strijd met het vrij verkeer van werknemers en de wetgeving omtrent vrije concurrentie.

Antwerp stapte aanvankelijk naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport tegen de verplichting van de Belgische bond om minstens zes lokaal opgeleide spelers op het wedstrijdblad te hebben. Het gaat om spelers onder 21 die minstens drie seizoenen voor een Belgische club uitkwamen. Bij het BAS kreeg de Great Old in juli nul op het rekest.

Aansluitend trok stamnummer 1 naar de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Die besliste vrijdag twee vragen voor te leggen aan het Europees Hof. Is de regel omtrent lokaal opgeleide spelers van de UEFA een inbreuk op het Europese recht? Zelfde vraag omtrent de regel van zes lokaal opgeleide spelers die op het wedstrijdblad moeten staan.

