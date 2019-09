Wesley Hoedt (Antwerp) trok als tiener met amper wat ervaring in de Eredivisie naar Lazio Roma, om er de kneepjes van het verdedigen te leren. Ook van de Duitse spits Miroslav Klose..

De beste opleiding als verdediger krijg je in Italië", zegt Wesley Hoedt, de nieuwe verdediger van Antwerp, deze week in een interview met Sport/Voetbalmagazine. "Toen ik er naar toe ging, zei men: 'ja, ja, Italië, het is nog mooi maar niet meer zoals vroeger.' Nu De Ligt, toch een megatalent als voetballer, het er ook lastig heeft, geeft dat toch aan dat het voetballen er niet makkelijk is. (lacht)"

Hoe ze het daar aanleren? Met nog meer uren op het trainingsveld kloppen dan de andere spelers, zo blijkt. Hoedt: "In Italië heb je trainingen waarbij het volledige team er om negen of tien uur moet zijn, maar de vier verdedigers om acht uur, zodat ze een uur lang met de trainer kunnen oefenen op in blok naar voor, naar achter of opzij bewegen. Verdedigen wordt vaak weggezet als lelijk, maar voor Italianen is het een soort kunst. Dat ís het ook, als je kijkt naar voetballers als Nesta, Maldini, of daarvoor Baresi. In mijn ogen kunstenaars. Niet dat ik verdedigen super leuk vind, of kunst, maar het kán het wel zijn. Als je ziet hoe Chiellini, nog old school, juicht als hij een blok zet of een bal kan afweren.. Geweldig! Daarom vond ik het ook zo speciaal, om het daar te mogen leren, om later in Engeland en Spanje nog andere aspecten van het verdedigen mee te nemen. Miroslav Klose leerde me bijvoorbeeld hoe hij los kwam van tegenstanders. Heel veel verdedigers houden vast, wat sneaky, en hij gebruikte dan keihard zijn knokkels om je te slaan, zonder dat de scheidsrechter het zag. Toen hij het voordeed, snapte ik direct waarom. Je kan niks meer. Nu lukt dat niet meer, omwille van de VAR, maar toen waren dat de kneepjes van een kampioen.'

Lees het hele interview met de nieuwe verdediger van Antwerp in Sport/Voetbalmagazine van 25 september.