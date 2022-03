Steve Van Herpe, eindredacteur en journalist bij Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op het voetbalweekend.

Antwerp verloor de topper op Anderlecht en zal zo nog moeten knokken voor zijn plaats in de Champions play-offs.Van Herpe: 'Ja, met 3 op 12 in de laatste vier matchen kunnen Brian Priske en co niet tevreden zijn. Verliezen op Club Brugge en op Anderlecht is natuurlijk geen schande, het is meer verontrustend dat Antwerp van zijn laatste vijf thuiswedstrijden er slechts eentje kon winnen. En dat was dan nog de veelbesproken derbywinst tegen Beerschot.''Nu, als je puur afgaat op de resultaten die The Great Old dit seizoen behaalde tegen de vier andere play-off 1-kandidaten - Union, Club Brugge, Anderlecht en KAA Gent - dan pakt het 13 op 24. Alleen Union doet beter met 14 op 24 (Club Brugge haalt 10 op 24, KAA Gent 8 op 21 en Anderlecht 6 op 21, maar zij spelen zondag nog tegen elkaar). Op basis daarvan verdient Antwerp dus een plaats in de Champions play-offs, alleen zit het de laatste weken in de hoek waar de klappen vallen.''Het zal zich moeten herpakken voor de eindsprint, want met KAA Gent moet wel degelijk nog rekening gehouden worden. De Buffalo's, die met een aantal sterkhouders op de bank gingen winnen op Beerschot, staan voor twee cruciale thuiswedstrijden: donderdag PAOK en zondag Anderlecht.'Wat heeft Beerschot dit seizoen de das omgedaan?Van Herpe: 'De trainerskeuze kan alleszins opmerkelijk genoemd worden. Eerst werd Peter Maes aangesteld, terwijl de spelersgroep eigenlijk wilde doorgaan met Will Still. Maes heeft natuurlijk ervaring zat, maar is nu niet meteen wat je 'een moderne trainer' noemt. Daarna werd gekozen voor de Spaanstalige Javier Torrente, die ook een miscast bleek te zijn. Door communicatieproblemen en de taalbarrière kon hij zijn ideeën niet doordrukken. Er werd zelfs van hem gezegd dat hij tactisch onvoldoende onderlegd was. Als bestuur maak je dan toch geen te beste beurt.''Natuurlijk zijn er voorbeelden genoeg van nobele, onbekende trainers die wél presteren in de Jupiler Pro League: Bernd Storck, Alexander Blessin, en recent nog Dominik Thalhammer bij Cercle Brugge. Maar waarom niet gaan voor jong en Belgisch? Edward Still, de broer van Will, bewijst dat het kan.''Bij Beerschot bleek dit seizoen ook niemand in staat om de kansen, die weldegelijk bij elkaar gevoetbald werden, af te werken. Als na 31 speeldagen verdediger Joren Dom de clubtopschutter is met 5 goals, dan weet je het wel.'Over scoren gesproken: Cristiano Ronaldo deed van zich spreken met een hattrick tegen Tottenham. Hoe goed is hij op zijn 37e nog?Van Herpe: 'Ronaldo is een beetje zoals Duitsland: je bent er nooit mee klaar. In zijn laatste seizoenen bij Real Madrid werd er al gesproken over zijn tanende kwaliteiten, onder meer zijn afgebotte snelheid. Natuurlijk is het op zijn leeftijd allemaal wat minder, maar als je op je 37e overeind blijft in een fysiek veeleisende competitie als de Premier League, dan ben je nog niet afgeschreven. Tegen Tottenham scoorde hij met een afstandsschot, een intikker en een kopbal. Dus nee, van zijn snelheid zal het niet meer komen, maar hij heeft nog genoeg in huis om het verschil te maken.''Ik vond het wel opvallend dat hij drie keer scoorde nadat Karim Benzema en Robert Lewandowski eerder vorige week een hattrick maakten. Als om te zeggen: jullie zijn mij toch niet vergeten? Het was trouwens zijn 49e hattrick op clubniveau. Schrijf maar op: die 50e komt er ook nog.'