Antwerp verliest 2-1 in Charleroi, Club Brugge behoudt als enige het maximum

Op de derde speeldag in de hoogste naionale afdeling heeft Antwerp zondagavond het eerste puntenverlies geleden. In Charleroi ging de Great Old met 2-1 de boot in. Voor Charleroi is het na twee gelijke spelen de eerste driepunter.

Charleroi's Jeremy Perbet viert een doelpunt tegen Antwerp, 11 augustus 2019. © Belga

Na een flauwe vertoning stond de 0-0 bij de rust nog op het bord. De tweede helft bood meer spektakel. Amara Baby leek na een kwartier de score te openen voor Antwerp, maar de VAR had hands gezien. Vijf minuten later was het aan de overzijde wel raak. Mamadou Fall knalde de bal binnen en dankte Massimo Bruno voor de knappe assist. Een kwartier voor tijd scoorde de ingevallen Lior Refaelov de gelijkmaker. Dat na een mooie actie en dito assist van Dieumerci Mbokani. Vijf minuten later legde scheidsrechter Nathan Verboomen de bal op de stip, nadat Antwerp-doelman Sinan Bolat Fall foutief afgestopt had. Jeremy Perbet slaagde er niet in Charleroi op voorsprong te zetten. Zijn elfmeter werd uit de hoek geranseld door Bolat. In de slotminuut scoorde Perbet dan toch. Bolat kon nog voorkomen dat Faris Haroun een owngoal maakte, maar Perbet was goed gevolgd. In blessuretijd slaagde ook David Henen er nog in Bolat te verschalken, maar de 3-1 werd wegens buitenspel afgekeurd. Na de nederlaag van Antwerp is Club Brugge de enige ploeg die nog het maximum van 9 punten heeft. KV Mechelen is met zeven punten tweede, voor Antwerp, Standard en Oostende (6), Charleroi (5), Gent, Kortrijk en Moeskroen (4), Genk, Zulte Waregem en Sint-Truiden (3), RSC Anderlecht (2), Waasland-Beveren en Eupen (1). Cercle Brugge kon als enige nog geen punt sprokkelen. Moeskroen en Gent sluiten zondagavond de speeldag af.