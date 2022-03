Het bedrijf Select Group trekt zich na de aanstelling van Marc Overmars als technisch directeur bij Antwerp terug als sponsor van de club met stamnummer 1. De keuze voor de Nederlander, die bij Ajax moest opstappen na beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag, druist volgens het bedrijf "rechtstreeks in tegen de waarden en normen van onze Select Group".

Het bedrijf zegt 'ten zeerste verbaasd te zijn' over de beslissing van Antwerp om Overmars binnen te halen, amper zes weken nadat de voormalige international Ajax moest verlaten. 'Wij geloven nochtans oprecht dat elk mens na een bewuste periode van zelfreflectie tot inzicht kan komen en een tweede kans kan verdienen', stelt Select Group in een verklaring. 'We betreuren het dan ook ten zeerste dat men tijdens de persconferentie het moment voorbij liet gaan om sereen, behoedzaam en weloverwogen te getuigen van dit proces van zelfreflectie en het verworven inzicht, noch door de directie van RAFC noch door de heer Overmars zelf. Enige zorgvuldigheid in de communicatie of het kies omgaan met de problematiek hebben wij eveneens niet gehoord of gezien.'

Select Group heeft nu beslist vanaf het seizoen 2022-2023 het partnership met de Great Old te beëindigen.

Overmars wilde maandag tijdens zijn voorstelling weinig kwijt over de beschuldigingen als zou hij gedurende een langere periode aan meerdere vrouwelijke collega's grensoverschrijdende berichten hebben gestuurd. 'Dit is een nieuwe periode, een nieuw hoofdstuk, en daar wil ik graag met iedereen hier goed aan beginnen', zei hij. Hij beloofde wel dat soortgelijk gedrag bij Antwerp niet meer zou voorvallen.

